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23:37 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ назвала четыре сценария развития ситуации с COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал четыре основных сценария распространения коронавируса COVID-19 в разных регионах мира. К какому из них относится ситуация в России, он не уточнил.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:35 MSK, 13.07
Инфицировано733 699+6 537
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
30.0613.07
Скончалось11 439+104
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
30.0613.07
Выздоровело504 021+2 960
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
30.0613.07
Инфицировано12 995 037+173 150
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
30.0613.07
Скончалось570 435+3 334
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
30.0613.07
Выздоровело7 157 634+107 260
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
30.0613.07
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Источник: Reuters

«Несмотря на то, что ежедневное число смертей остается относительно стабильным, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Все страны подвержены риску, но не все страны пострадали в одинаковой степени», — сказал господин Гебрейесус на брифинге (цитата по ТАСС).

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Первый сценарий реализуется в странах, которые были предупреждены о вспышке COVID-19 (некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки).

«Они были готовы, быстро и эффективно отреагировали на первые случаи заражения. В результате им удалось избежать крупных вспышек. Лидеры этих стран взяли контроль над ситуацией в свои руки и наладили эффективную коммуникацию с населением относительно мер, которые должны быть приняты», — отметил глава ВОЗ.

По второму сценарию развивалась ситуация в странах, где произошли масштабные вспышки заболевания, но их удалось контролировать благодаря сильному руководству и населению, придерживающемуся основных мер профилактики (многие страны Европы). Эти страны доказали, что «даже крупные вспышки могут быть взяты под контроль».

Согласно третьему сценарию, странам удалось преодолеть первый пик COVID-19, но после ослабления ограничений инфекция вернулась, и теперь они ведут борьбу с новым ростом заболеваемости (какие это страны, глава ВОЗ не указал). «В нескольких государствах по всему миру мы видим опасное увеличение числа случаев COVID-19. Создается впечатление, что эти страны сдают позиции», — заявил Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, многие страны выбрали неверный путь в борьбе с инфекцией.

Четвертый сценарий реализуется в странах, где инфекция передается наиболее интенсивно. «Это происходит в Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки, — отметил глава ВОЗ.— Эпицентром COVID-19 остаются Америки, где зарегистрировано более 50% всех случаев. Однако мы знаем из первых двух ситуаций, что никогда не поздно взять вирус под контроль, это можно сделать даже при очень активной передаче вируса».

Накануне ВОЗ зарегистрировала 230 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это новый антирекорд. По данным организации, общее число инфицированных на планете превысило 12,7 млн человек, более 566 тыс. больных COVID-19 умерли.

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