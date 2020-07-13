ВОЗ назвала четыре сценария развития ситуации с COVID-19

«Несмотря на то, что ежедневное число смертей остается относительно стабильным, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Все страны подвержены риску, но не все страны пострадали в одинаковой степени», — сказал господин Гебрейесус на брифинге (цитата по ТАСС).
Первый сценарий реализуется в странах, которые были предупреждены о вспышке COVID-19 (некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки).
«Они были готовы, быстро и эффективно отреагировали на первые случаи заражения. В результате им удалось избежать крупных вспышек. Лидеры этих стран взяли контроль над ситуацией в свои руки и наладили эффективную коммуникацию с населением относительно мер, которые должны быть приняты», — отметил глава ВОЗ.
По второму сценарию развивалась ситуация в странах, где произошли масштабные вспышки заболевания, но их удалось контролировать благодаря сильному руководству и населению, придерживающемуся основных мер профилактики (многие страны Европы). Эти страны доказали, что «даже крупные вспышки могут быть взяты под контроль».
Согласно третьему сценарию, странам удалось преодолеть первый пик COVID-19, но после ослабления ограничений инфекция вернулась, и теперь они ведут борьбу с новым ростом заболеваемости (какие это страны, глава ВОЗ не указал). «В нескольких государствах по всему миру мы видим опасное увеличение числа случаев COVID-19. Создается впечатление, что эти страны сдают позиции», — заявил Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, многие страны выбрали неверный путь в борьбе с инфекцией.
Четвертый сценарий реализуется в странах, где инфекция передается наиболее интенсивно. «Это происходит в Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки, — отметил глава ВОЗ.— Эпицентром COVID-19 остаются Америки, где зарегистрировано более 50% всех случаев. Однако мы знаем из первых двух ситуаций, что никогда не поздно взять вирус под контроль, это можно сделать даже при очень активной передаче вируса».
Накануне ВОЗ зарегистрировала 230 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это новый антирекорд. По данным организации, общее число инфицированных на планете превысило 12,7 млн человек, более 566 тыс. больных COVID-19 умерли.