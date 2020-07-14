Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 14 июляДень взятия Бастилии, ввод Транссиба в эксплуатацию и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
03:23 (мск), источник: Известия

Появление пыльцы может предсказать окончание сезона COVID-19

Ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус опубликовали препринт статьи, в которой описали связь между появлением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения гриппом. Они полагают, что эта тенденция распространяется и на новый коронавирус.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:45 MSK, 14.07
Инфицировано733 699+6 537
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
30.0613.07
Скончалось11 439+104
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
30.0613.07
Выздоровело504 021+2 960
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
30.0613.07
Инфицировано13 060 239+193 281
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
30.0613.07
Скончалось571 817+3 803
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
30.0613.07
Выздоровело7 220 303+135 526
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
30.0613.07
Идёт загрузка
Источник: Reuters

Исследователи сопоставили графики заболеваемости гриппом и пыления в 2016—2020 годах, а также заболеваемости COVID-19 в Нидерландах. И сделали вывод, что появление пыльцы в сочетании с данными о солнечной активности может быть предиктором сезонности гриппоподобных эпидемий, включая коронавирус.

Читайте также
ВОЗ назвала четыре сценария развития ситуации с COVID-19

Появление в воздухе большого количества пыльцы действительно может приводить к связыванию микрокапель, содержащих вирус, что замедляет его распространение, сообщил «Известиям» доцент кафедры биофизики МФТИ (вуз-участник проекта «5−100»), Олег Батищев.

«С другой стороны, цветение начинается при определенных температурах воздуха и солнечной активности, которые также влияют на вирус — высокие температуры и ультрафиолет снижают распространение вирусов — так что это может быть и простым совпадением», — отметил эксперт.

Сами авторы препринта утверждают, что, судя по их моделям, SARS-CoV-2 вместе с другими вирусами, похожими на грипп, может быть более активным в сезон, когда в северном полушарии заканчивается сезон пыльцы — осенью и зимой.

 Лицом к народу: единая биометрическая система получит госстатус
Аллерген спасения: пыльца может предсказать окончание сезона COVID-19
В России отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну
Рогозин назвал корабли США гламурными аналогами «Союзов»
Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли
В России предрекли закрытие четверти торговых центров
Ученые назвали самый неприятный подарок
Единую биометрическую систему расширят на госуслуги и медицину
Житель Киева построил себе дачу с огородом на крыше многоэтажки
Gnezdo.ru
Что с коленями Меган Маркл?
Еще помните актрису? Только посмотрите, что с ней
Новый фильм 2020: от экрана невозможно оторваться
Елена Темникова показала дочку Сашу
Hi-Tech
Ученые совершили прорыв В этом помогла компоновка химических элементов батареи в виде «сэндвича»
Горячие темы на Авто
Хабаровск 11.07.2020 272
Вопрос вопросов из вопросов в вопрос.....тсссссс.... 195
День сурка. 122
Что там в Хабаровске ? Как то выпал из информационного поля на некоторое время . 115
Кино
Умерла жена Джона Траволты Актриса Келли Престон ушла из жизни в возрасте 57 лет
Новости партнеров
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Минкомсвязь приветствует открытие офиса Телеграма в России
Дети
Российский роддом заплатит семье 2,5 млн рублей за смерть ребенка Трагедия случилась из-за неправильно проведенных родов
Леди
Как носить бермуды, кроп-топы и сарафаны в пол (фото) Мы нашли идеи для образов на любой вкус в сезонных лукбуках.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь