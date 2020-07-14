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10:54 (мск), источник: РИА Новости

За границу — по списку: когда и куда смогут улететь российские туристы

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Россия с завтрашнего дня начинает постепенно снимать ограничения на международные перелеты. Это не значит, что в ближайшее время можно будет легко отправиться за границу. Источник, близкий к авиационной отрасли, уточнил, что пока речь идет только о формировании списка стран для взаимного открытия рейсов.

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Источник: РИА "Новости"

О том, когда авиакомпании восстановят полеты за рубеж, а туроператоры предложат путевки, — в материале РИА Новости.

Спрос — небольшой

«Это крохи. В международном топе поисков билетов с вылетами после 15 июля — Турция, Испания, Италия, Узбекистан, США, Греция, Черногория, Таиланд, Кыргызстан и Франция, — объясняет PR-директор метапоисковика авиабилетов Яниc Дзенис. — О ценах говорить рановато, потому что бронирований очень-очень мало по понятным причинам».

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Тысячи туристов в Сочи перестали соблюдать запреты властей

По словам главы пресс-службы сервиса онлайн-бронирования билетов Григория Лугового, в июне-июле 2020-го на международный сегмент пришлось 4,3 процента продаж. В аналогичный период прошлого года — 33,5 процента. И бронируют, как правило, вылеты на сентябрь. «Авиакомпании заявляют о старте продаж билетов за границу, однако сейчас нет ясности по условиям этих поездок, — уточняет эксперт. — Пока мы ориентируем наши коммуникации на продвижение внутреннего туризма».

Среди зарубежных направлений в российском топе — Бали (Индонезия), Пхукет (Таиланд), Милан (Италия), Тель-Авив (Израиль). Однако это все равно единичные продажи.

«Средний чек на авиабилеты за границу сейчас — 16 398 рублей, в тот же период прошлого года — 22 161 рубль, — отмечает Луговой. — То есть снижение — 27 процентов. Однако нужно понимать, что бронирование авиабилетов за границу сейчас сопряжено с риском отмен или переноса рейсов».

Кроме того, на данный момент границы России закрыты, выезжать можно только для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу. Да и во многие государства россиян пока не пустят.

К туризму отношения не имеет

О том, что планируется постепенное снятие ограничений на международные авиаперелеты, сообщила в минувшую пятницу вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. Возобновление рейсов возможно в страны, заболеваемость COVID-19 в которых составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения. Рассчитывается этот показатель за 14 дней, инкубационный период. Среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни не должны превышать одного процента.

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Куда податься: открытие границ не спасет туристический сезон

Возобновлять авиасообщение будут на принципах взаимности.

«Критерии определены, и сейчас формируется список стран, которые им соответствуют. Росавиация ведет переговоры с коллегами из других государств, — пояснил РИА Новости источник, близкий к авиационной отрасли. — К туризму это никакого отношения не имеет. Скорее речь идет о гуманитарных коридорах: кто-то не может воссоединиться с семьей, вернуться на работу, учебу, отправиться на лечение».

Специалист добавил, что даже когда список опубликуют и полеты разрешат, авиакомпаниям понадобится примерно две-три недели, чтобы загрузить рейсы.

В данный момент билеты в продаже найти можно, даже на ближайшие даты, но поисковики предлагают перелеты с пересадками и по высоким ценам. Например, в Афины — через Кишинев, а обратно — через Рим и столицу Молдавии — от 30 тысяч рублей, в Тбилиси с несколькими стыковками в обе стороны — за 90 тысяч рублей, в США — за 117 тысяч и выше.

Ближе к сентябрю и дальше появляются прямые перелеты по более низким тарифам.

Короткий сезон

Эксперты указывают, что возобновление именно туристического авиасообщения возможно лишь после официального открытия границ, когда заработают посольства, а Роспотребнадзор отменит рекомендации не посещать те или иные страны, иначе компании не смогут сформировать предложения.

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В России назвали самую безопасную страну для путешествий

«Мы рассчитываем, что процесс продолжится и в список безопасных включат популярные у россиян туристические направления — Турцию, Грецию, Кипр, Испанию, где ситуация с COVID-19 не вызывает опасений и успешно проводятся профилактические мероприятия, — отметил генеральный директор крупного туроператора Тарас Демура. — Вместимость отельной базы на морских курортах страны ограничена, а летний сезон короткий, это еще одна причина, почему необходимо в ближайшее время восстановить турпоток на массовых направлениях».

«Совсем недавно проходили конференции с министерствами по туризму Испании, ОАЭ, на которых партнеры говорили о своей полной готовности к приему россиян», — пояснили в пресс-службе другого крупного туроператора.

Но авиакомпаниям, по словам экспертов, нужно пройти контроль на безопасность в условиях перелета в другие страны из-за COVID-19, от этого и будут зависеть сроки возобновления чартерных программ.

Туроператоры уточняют, что как только ограничения снимут, рейсы можно поставить очень быстро — в течение одной-двух недель.
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Возобновление международных недолетов

Правда, наиболее вероятно, что международные туристические перелеты стартуют осенью. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев предположил, что регулярные рейсы возобновятся в августе, чартерные программы, скорее всего, откроются после летнего сезона.

По словам представителя департамента туризма и коммерческого маркетинга правительства Дубая в России Анны Ястребовой, ведущие российские туроператоры предварительно уже запланировали чартерные программа в Дубай на октябрь.

Во многих традиционно «летних» странах рассчитывают продлить сезон и захватить осень. Но главный вопрос — как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Например, в Болгарии и Израиле возвращают некоторые ограничительные меры. А в Греции власти и местные жители обеспокоены поведением туристов, которые при положительном результате теста на COVID-19 не соблюдают карантин.

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