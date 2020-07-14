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10:15 (мск), источник: Газета.Ру

Россияне назвали основные признаки «работы мечты»

Говоря о «работе мечты», на первое место россияне ставят большую зарплату, только потом — стабильность и хороший коллектив, говорится в исследовании.

Источник: CC0/889520
Комфортные условия труда важны для 38% участников опроса, а для 30% — удобное расположение работы. О более высоком жалованье мечтают две трети опрошенных, а идеальной свою работу считает треть россиян.

Сервис подбора персонала «Работа.ру» провел опрос совместно с мессенджером Viber об «идеальной работе». Как сообщает РИА «Новости», в исследовании приняли участие более 7 тыс. человек из всех регионов России.

Для «идеальной работы» самым важным фактором оказалась высокая зарплата — так считают 67% опрошенных. Далее следуют стабильность (58%) и хороший коллектив — важность «человеческого фактора» отметили 48% участников опроса.
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Комфортные условия труда важны в первую очередь для 38% опрошенных, а за ними следует географический фактор — удобное расположение и близость к дому (30% респондентов).

Выбирая вариант «Другое», жители России отмечали, что работа должна помогать самореализации и приносить удовлетворение от труда.

Идеальной свою работу считают 34% россиян, утверждают авторы исследования. При этом большинство жителей страны хотело бы поменять что-то на своей текущей работе. Почти 60% мечтают о более солидной зарплате, еще 11% хотели бы более свободный график.

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Работать жители России хотят в родном городе — порядка 70% выбрали данный вариант ответа. Но почти четверть — около 24% — видят свою «работу мечты» в Москве или другом крупном городе. Каждый пятый россиянин хотел бы работать за границей.

В начале июля «Работа.ру» сообщала, что после улучшения эпидемиологической обстановки в России и полного снятия карантинных мер жители страны хотели бы получать среднюю зарплату в размере около 74 тыс. рублей.

При этом женская половина россиян предпочла зарплату ниже, чем мужская. Так, в среднем мужчины желали бы получать 86 тыс. рублей, в том время как женщины — всего 61 тыс. рублей, утверждается в результатах опроса.

Уровень зарплаты, на который рассчитывают респонденты, с начала пандемии коронавируса изменился по сравнению с январем 2020 года. Тогда мужчины хотели бы получать зарплату в размере 103 тыс. рублей, а женщины — 80 тыс. рублей.

В начале мая РИА «Новости» со ссылкой на специалистов Института прогрессивного образования сообщало, что среди наиболее востребованных профессий после конца пандемии COVID-19 оказались антикризисные специалисты и представители цифровых профессий.

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Антикризисные консультанты и советники по личным финансам будут востребованы на рынке труда для продвижения бизнеса в критической обстановке. Кроме того, переход к дистанционной работе повысит шансы найти работу для IT-специалистов, программистов, СММщиков и контент-менеджеров. Отдельно специалисты указывают на востребованность тайм-менеджмента — управления временем для оптимизации процессов, как личных, так и деловых.

Работодателям потребуются также сотрудники для call-центров, интернет-магазинов и курьеры. Кроме того, для обеспечения доставки товаров нужны будут водители и диспетчеры. Эксперты также прогнозируют рост спроса на онлайн-услуги здравоохранения: понадобятся психологи, онлайн-врачи и сиделки. Нужен будет и труд сантехников и сборщиков мебели.

После пандемии спрос на врачей и медицинских работников также должен возрасти, полагают эксперты. России должен коснуться общеевропейский тренд на профессии вирусолога и микробиолога.

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По мнению 28% жителей России, после снятия карантина на рынке труда появится больше вакансий с удаленной занятостью. Примерно столько же людей считают, что широкое распространение получит дистанционного образование, сообщил в начале лета Фонд «Общественное мнение».

Согласно результатам исследования, только 11% опрошенных полагают, что число предложений об удаленной работе снизится, а 44% респондентов не увидело причин для подобных изменений на рынке труда. Кроме того, 33% жителей России предположили, что дистанционное образование получит в стране более широкое распространение по сравнению с периодом до пандемии — а 54% респондентов думает, что популярность этой формы обучения останется на прежнем уровне.

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