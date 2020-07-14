В России выявили 6 248 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6248 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 739 947 в 85 регионах. Умерли за день 175 пациентов, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 11 614.
За сутки полностью выздоровел 8 804 пациента с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 512 825. Продолжают лечение 215 508 больных.
В Москве зарегистрировали 613 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 230 642. За сутки выздоровел 1012 больной, лечение продолжают 60471 человек. Накануне в городе умерли 37 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4205 пациентов.
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (230 642), Московская область (60886) и