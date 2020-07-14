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10:36 (мск), источник: Ведомости

В России выявили 6 248 новых случаев коронавируса

Умерли за день 175 пациентов.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:45 MSK, 14.07
Инфицировано739 947+6 248
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
30.0613.07
Скончалось11 614+175
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
30.0613.07
Выздоровело512 825+8 804
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
30.0613.07
Инфицировано13 113 181+202 824
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
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6.07
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161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
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11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
30.0613.07
Скончалось573 288+4 160
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
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3598
8.07
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11.07
5294
12.07
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Выздоровело7 268 022+151 065
30.06
88472
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130424
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5.07
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11.07
140105
12.07
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13.07
106636
30.0613.07
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Источник: РИА "Новости"

В России за сутки выявили 6248 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 739 947 в 85 регионах. Умерли за день 175 пациентов, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 11 614.

За сутки полностью выздоровел 8 804 пациента с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 512 825. Продолжают лечение 215 508 больных.

В Москве зарегистрировали 613 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 230 642. За сутки выздоровел 1012 больной, лечение продолжают 60471 человек. Накануне в городе умерли 37 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4205 пациентов.

Помимо Москвы больше всего новых случаев отмечено в Петербурге (+281), в Ханты-Мансийском автономном округе (+268), Свердловской области (+245), Алтайском крае (+238), в Ямало-Ненецком автономном округе (+211), в Московской области (+198), Иркутской (+198) Нижегородской (+193), а также в Мурманской областях (+182).

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (230 642), Московская область (60886) и Санкт-Петербург (28 142). Следом идут Нижегородская (20 534) и Свердловская области (16 372), Ханты-Мансийский автономный округ (12 742) Ростовская область (10 922), Красноярский край (+10 756) и Иркутская область (10 495). В остальных регионах страны зарегистрировано менее 10 000 случаев заболевания.

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Во время загрузки произошла ошибка.
10:46 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:00 MSK, 14.07
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