11:02 (мск), источник: Известия
Бывший ведущий «Разрушителей легенд» умер в 49 лет
На 50-м году жизни умер один из бывших ведущих телепередачи «Разрушители легенд» Грант Имахара. Об этом 14 июля сообщило издание Hollywood Reporter.
Имахара умер в понедельник от аневризмы мозга.
«Он был важной частью нашей семьи Discovery и действительно замечательным человеком. Наши мысли и молитвы обращаются к его семье», — завил изданию представитель телеканала Discovery.
Имахара родился 23 октября 1970 года в
В 2005 году Имахара присоединился к команде «Разрушителей легенды» и участвовал в проекте до 2014 года, где занимался электроникой и разрабатывал роботов. В 2016 году он с другими бывшими ведущими запустил «Проект Белый кролик» на Netflix.