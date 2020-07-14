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12:14 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Вакцину спешат поставить на поток

Как Центру имени Гамалеи удалось создать препарат в такие короткие сроки.

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РоссияМир
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Источник: РИА "Новости"
Эпидемиологи сомневаются, что российская вакцина от коронавируса может появиться уже в августе. Накануне такой срок озвучили в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Там планируют завершить к этому времени второй этап клинических испытаний и зарегистрировать препарат. По словам президента центра Александа Гинцбурга, в начале августа завершится регистрация вакцины, и небольшое ее количество попадет в оборот в середине месяца. Разработчики намерены сократить сроки создания препарата. Однако опрошенные «Ъ FM» специалисты предупреждают, что спешка опасна. Возможно ли за такой короткий срок создать вакцину от коронавируса? И к чему это может привести? Разбирались Александр Рассохин и Юлия Репринцева.
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О том, что российская вакцина будет готова к концу лета, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил еще в мае. Но уже тогда специалисты скептически относились к таким прогнозам. Тем не менее, согласно графику Минздрава, в начале августа препарат должны зарегистрировать, а к середине месяца он может поступить в гражданский оборот.

Пока же завершается только первый этап клинических испытаний. В Сеченовском университете и военном госпитале имени Бурденко проверяют, насколько препарат безопасен для применения. В тестах суммарно задействованы почти 80 человек. Однако, например, в США и Китае такие испытания прошли еще в мае, говорит профессор факультета молекулярной биологии и биохимии Университета Ратгерса в Нью-Джерси Константин Северинов. Дальше должны пройти второй и третий этапы тестирования.

После того, как выясняется, что очевидных проблем с вакциной нет, только после этого переходят во вторую и третью стадию, где доказывается во все увеличивающихся выборках, что вакцина не только безвредна, но еще и защищает.
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«А это означает, что при все-таки понижающейся заражаемости людей COVID вы должны будете набирать статистику, которая бы заведомо показывала, что между контрольной группой, которая получает плацебо, и теми, кто вакцинирован, есть статистически достоверная разница и по заражению, и по исходам этого заражения», — рассказал Константин Северинов.

По словам Северинова, обычно эти этапы могут длиться и год, и два, и в некоторых случаях пять лет. Однако Центр имени Гамалеи намерен завершить второй этап в августе, а во время третьего запустить вакцину в гражданский оборот.

Такая спешка опасна, предупреждает директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович:

Проверив вакцину на десятке здоровых добровольцев, ее нельзя выпускать в массовое использование для населения. Хорошо известно, что вакцина от первого SARS вызывала через какое-то время гепатиты. Зачем нам рисковать побочными эффектами, если мы недостаточно хорошо изучим эту вакцину?
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Но когда же стоит ждать российскую вакцину? Вероятно, из-за пандемии, сроки выпуска препарата на рынок ускорят, предполагает сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Впрочем, он соглашается, что в августе вряд ли вакцину можно будет широко применять: «Прививки пойдут постепенно. Не будут вакцинировать прямо сразу все население. Сразу получить столько вакцины — тоже невозможная задача. Это займет время. Так что прививки могут зимой уже начаться.

Однако даже по мировым меркам это достаточно оптимистичные прогнозы, говорит директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович. Лидеры в гонке по созданию вакцины сейчас британские, китайские и американские ученые.

«Учеными Оксфорда при поддержке компании AstraZeneca планируется выпуск значительного объема вакцин к концу года, возможно, к февралю следующего года. Однако даже сотрудники AstraZeneca заявляют, что это большой риск, потому что непонятно, что покажет заключительный этап исследования», — отметила эксперт.

Как подчеркивают собеседники «Ъ FM», спешка может сыграть на руку противникам вакцины.

Если препарат будет некачественным, это даст дополнительные аргументы антипрививочному движению и дискредитирует все усилия не только российских ученых, но и мирового сообщества в целом.

В июне президент Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что для перехода к массовой вакцинации населения необходимо выпустить от 50 до 70 млн доз. Он предположил, что прививать россиян могут начать осенью.

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