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12:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят лучшие астрономические фото 2020 года

Среди финалистов фотопремии есть двое россиян

33
фотографии
33
фотографии
33
фотографии

Гринвичская королевская обсерватория представила шорт-лист международного фотоконкурса астрономической фотографии Insight Investment Astronomy Photographer of the Year. В него вошли 33 лучших снимка со всего мира.

Фотографии, представленные на конкурсе, представляют собой как детальные снимки космоса, сделанные с помощью телескопов и специального оборудования, так и красивые «земные» пейзажи ночного неба.

В списке финалистов оказались и два фотографа из России: Михаил Завьялов со снимком «За туманом» и Алексиос Теодоров с фото «М16».

Екатерина Гура

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