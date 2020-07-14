12:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядят лучшие астрономические фото 2020 года
Среди финалистов фотопремии есть двое россиян
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проектыВсе проекты
Среди финалистов фотопремии есть двое россиян
Гринвичская королевская обсерватория представила
Фотографии, представленные на конкурсе, представляют собой как детальные снимки космоса, сделанные с помощью телескопов и специального оборудования, так и красивые «земные» пейзажи ночного неба.
В списке финалистов оказались и два фотографа из России: Михаил Завьялов со снимком «За туманом» и Алексиос Теодоров с фото «М16».
Екатерина Гура