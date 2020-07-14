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14:34 (мск), источник: РБК

Туроператоры назвали готовые принять российских туристов страны

Россиян на отдыхе в ближайшее время готовы принять восемь стран, в том числе Турция, Египет и Мальдивы. В большинстве из этих стран от россиян потребуется справка о пройденном тесте на коронавирус.

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Источник: AP 2020

Российских туристов на «необременительных» условиях уж сейчас готовы принимать восемь стран. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает НСН.

В список вошли:

  • Турция,
  • Куба,
  • Доминикана,
  • Мексика,
  • Мальдивы,
  • Хорватия,
  • Египет,
  • Арабские Эмираты.

«Эти страны являются безусловными туристическими направлениями и пользуются повышенным спросом на российском рынке, — сообщила Ломидзе. В большинстве этих странах от российских туристов требуется справка о том, что они не больны COVID-19. В остальном эти государства «готовы принимать российских туристов на определенных, довольно необременительных условиях».

«Это еще не значит, что мы сможем туда долететь, но эти страны уже готовы принимать россиян прямо сейчас. 16 июля станет понятно, откроется ли Абхазия, в течении двух дней Италия обещала подготовить обновленный список стран, к концу июля ожидается информация по Испании», — отметила Ломидзе.

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