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17:00 (мск), источник: Forbes

«Последствия сложно предугадать»: миллиардер Иван Саввиди попросил Путина защитить собор Святой Софии

Российский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину, в котором попросил обратить внимание на ситуацию вокруг собора Святой Софии в Стамбуле.

Источник: РИА "Новости"

10 июля турецкий президент Реджеп Эрдоган подписал указ, превративший его в мечеть. С 1934 года собор сохранял статус музея. Текст обращения опубликован на сайте Федеральной национально-культурной автономии греков России, председателем которой является Саввиди.

В своем письме Саввиди напомнил, что является членом Совета по международным отношениям при президенте России и обращается от имени православных христиан многотысячной греческой диаспоры России. «Сегодня мы, как и весь христианский мир, с замиранием сердца следим за событиями, разворачивающимися вокруг нашей святыни, одного из главных символов христианства — собора Святой Софии в Константинополе. Собор — воплощение самой сути мировой цивилизации, отражающее глобальный исторический процесс, переплетение судеб целых народов и стран. Это всемирное достояние, чья миссия — быть центром притяжения для людей разных религий и взглядов. И в этом всегда была основная сила Святой Софии», — пишет бизнесмен.

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«Уважаемый Владимир Владимирович, зная вас как глубоко верующего человека, лидера страны, в которой православие является одной из основных религий, прошу Вас обратить особое внимание на сложившуюся ситуацию», — пишет Саввиди. По мнению миллиардера, события, произошедшие вокруг собора, потрясли весь христианский мир и угрожают дестабилизировать и без того сложную геополитическую ситуацию. «Мир переживает значимый исторический момент, последствия которого сегодня сложно предугадать. Возможно, пришло время, чтобы Россия в очередной раз встала на защиту мировых христианских ценностей, выразив, таким образом, чаяния всех православных народов», — резюмировал Саввиди, отметив, что без участия Владимира Путина добиться сохранения статуса Святой Софии будет «крайне сложно, а может даже и невозможно».

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По словам Саввиди, он ежедневно получает письма с просьбой вмешаться в ситуации, а 4 июля по его инициативе прошла онлайн-встреча с представителями христианской молодежи более чем из 20 стран. Ее итогом стало решение обратиться с призывом о помощи Святой Софии в ООН, ЮНЕСКО и к главам государств. Участники встречи также опубликовали обращение к Реджепу Эрдогану, в котором просят его сохранить за Святой Софией статус музея.

Представитель Ивана Саввиди в беседе с Forbes уточнила, что ответной реакции на обращение пока не последовало.

Христианский собор Святой Софии был воздвигнут в 532−537 годах, а в 1453 году, после захвата Константинополя турками-османами его перестроили в мечеть. В этом статусе он пребывал до 1935 года, когда по распоряжению основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка был преобразован в музей. 10 июля 2020 года власти Турции отменили это решение, вернув собору статус мечети. Решение вызвало широкий общественный резонанс, в частности Совет ЕС призвал Анкару отменить его.

Иван Саввиди — основатель группы «Агроком», в которую до 2018 года входил один из крупнейших независимых производителей сигарет «Донской Табак». В 2018 году компанию выкупила японская корпорация Japan Tobacco за $1,6 млрд, что и обеспечило Саввиди попадание в глобальный список Forbes. У бизнесмена есть гражданство не только России, но и Греции (он грек по национальности), и он активно ведет бизнес в Греции. Ему, в частности, принадлежит футбольный клуб ПАОК, чемпион Греции сезона 2018/2019.

Саввиди не в первый раз проявляет инициативу в вопросах защиты христианских памятников. Его усилиями были возобновлены христианские службы в монастыре Панагия Сумела в турецком Понте. В 2019 году патриарх Кирилл наградил Саввиди орденом Сергия Радонежского II степени, а в марте 2020 года Путин наградил бизнесмена орденом Александра Невского.

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