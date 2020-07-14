Коронавирус в Британии: вторая волна может быть хуже первой и унести сотни тысяч жизней
Ученые предостерегают, что вторая волна эпидемии коронавируса, которую следует ожидать ближайшей зимой, может унести еще порядка 120 тысяч жизней в одной только Британии. Но риск можно снизить, если начать действовать уже сейчас.
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:34 MSK, 14.07
Инфицировано739 947+6 248
1.07 6556
2.07 6760
3.07 6718
4.07 6632
5.07 6736
6.07 6611
7.07 6368
8.07 6562
9.07 6509
10.07 6635
11.07 6611
12.07 6615
13.07 6537
14.07 6248
1.0714.07
Скончалось11 614+175
1.07 216
2.07 147
3.07 176
4.07 168
5.07 134
6.07 135
7.07 198
8.07 173
9.07 176
10.07 174
11.07 188
12.07 130
13.07 104
14.07 175
1.0714.07
Выздоровело512 825+8 804
1.07 10281
2.07 6047
3.07 8915
4.07 8986
5.07 3871
6.07 3579
7.07 9551
8.07 8631
9.07 8805
10.07 7752
11.07 8378
12.07 3615
13.07 2960
14.07 8804
1.0714.07
Инфицировано13 127 030+192 713
1.07 184155
2.07 217206
3.07 177053
4.07 207856
5.07 191619
6.07 177535
7.07 161805
8.07 209506
9.07 221959
10.07 227570
11.07 228718
12.07 221117
13.07 181391
14.07 202824
1.0714.07
Скончалось573 664+3 967
1.07 6028
2.07 4888
3.07 5111
4.07 3855
5.07 5664
6.07 3396
7.07 3598
8.07 6105
9.07 5572
10.07 5431
11.07 5294
12.07 4891
13.07 3777
14.07 4160
1.0714.07
Выздоровело7 280 515+140 530
1.07 130424
2.07 123067
3.07 278011
4.07 121254
5.07 181297
6.07 114418
7.07 118247
8.07 145030
9.07 150574
10.07 152579
11.07 140105
12.07 119407
13.07 106636
14.07 151065
1.0714.07
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Источник:GETTY IMAGES
К настоящему моменту в Британии от Covid-19 скончались около 45 тысяч человек. Это больше, чем в любой другой европейской стране. В последнее время отрицательная динамика замедлилась: за первую половину июля от заболевания умерли 1100 человек.
На пике эпидемии от коронавируса в Британии умирали сотни человек в день.
Ученые составили математическую модель наихудшего сценария развития ситуации будущей зимой. Согласно полученным данным, только в больницах от вируса или от вызванных им осложнений умрут от 24,5 до 251 тыс. человек. Пик заболеваемости придется на январь-февраль.
Оценка ситуации сделана без учета таких сдерживающих факторов, как карантин, появление эффективного лекарства или вакцины, если к тому времени их удастся разработать.
В докладе, сделанном по заказу главного научного советника правительства Великобритании сэра Патрика Валленса, подчеркивается, что в данный момент трудно предсказать, как будет развиваться пандемия в зимний период.
Обычно вирусы живут дольше при низких температурах и распространяются быстрее, так как люди проводят больше времени в помещениях.
Небольшое преимущество в ситуации с Covid-19 в том, что мир вступит в зиму, уже выработав некие правила поведения и средства защиты. Но нельзя забывать, пишут авторы доклада, что помимо него в зимний период активизируются другие вирусы — например, гриппа. Поэтому нагрузка на систему здравоохранения будет огромной.
При этом Национальной системе здравоохранения Британии (NHS) предстоит еще разобраться со всеми пациентами, у которых из-за начавшейся пандемии были отложены приемы, процедуры и плановые операции. Таких пациентов к концу года будет насчитываться порядка 10 миллионов.
Накануне премьер-министр Борис Джонсон посетил одну из станций службы скорой помощи в Лондоне. Правительство обещает учесть все замечания медиков при подготовке к второй волне эпидемии | Источник:GETTY IMAGES
Хорошая новость заключается в том, говорит профессор Стивен Холгейт, специалист по респираторным заболеваниям из Университета Саутгемптона, что выводы авторов доклада — это всего лишь вероятное развитие ситуации, а не что-то неминуемое.
«Сейчас, когда статистика пошла на спад, самое время подготовиться к козням будущей зимы. Надо использовать это окно возможностей», — говорит Холгейт.
Что предлагают сделать ученые прямо сейчас
Расширить систему тестирования и отслеживания контактов людей с положительным результатом теста
Увеличить масштабы вакцинации от гриппа по всей стране
Обеспечить больницы и дома престарелых достаточным запасом средств индивидуальной защиты
Создать в больницах и домах престарелых зоны, свободные от коронавируса, чтобы не допустить распространение внутри учреждений.
Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что все превентивные меры уже принимаются с учетом последних прогнозов ученых.
«Мы сохраняем бдительность, и правительство выделит все необходимые ресурсы, чтобы избежать второго пика, который сильно ударит по нашей NHS», — говорится в правительственном заявлении.
Существуют также и менее пессимистичные сценарии, предполагающие наличие вакцины или эффективного лекарства от ковида: согласно этим прогнозам счет смертей будет идти на тысячи.
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