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15:23 (мск), источник: РИА Новости

Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское представительство МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Ранее Мостик сообщил, что завершает свою вахту на Крымском мосту, где за главного теперь остается чайка Валера. Кот принял решение о переезде, так как мост построен и введен в эксплуатацию.

«Ни одна новость мимо меня не пробежит! Стану журналистом», — говорится на странице кота в Instagram.

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Кот Мостик добавил, что переезжает в редакцию МИА «Россия сегодня» в Симферополе. «Теперь буду главным начальником в отделе котоновостей», — поясняется в сообщении.

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Кот Мостик — ровесник и талисман стройки. Рыжего кота подбросили строителям, когда они только приехали на берег Керченского пролива. Рабочие поселили его в своей бытовке. Кот подрос и стал «инспектором» на стройке. Он наблюдал за погружением свай и опор, а также за сборкой и подъемом пролетов. На стройке для Мостика был «создан» свой отдел. Он руководил «Котмостнадзором». Вместе с котом стройку инспектировали чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное — 30 июня 2020 года.

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