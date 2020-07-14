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15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Великобританию заполонили полчища летающих муравьев

Их можно увидеть даже на метеорадарах

Во многих районах Великобритании временно отменяется отдых на природе, а все из-за нашествия летающих муравьев. Ежегодно в середине июля у насекомых начинается брачный период, во время которого они отращивают себе крылья и отправляются на поиски партнера. Самцы после этого умирают, а самки возвращаются на землю и организовывают свои собственные колонии.

Сегодня я узнал, что в Великобритании есть такая штука, как день летающих муравьев. Огромное количество муравьев, извергающихся из моей герани, было тревожным способом обнаружить это.

Летающие муравьи для человека не опасны, но их большое количество и назойливость доставляют массу неудобств. Кроме того, вид таких колоний может напугать даже смельчака.

Живая трава с летающими муравьями

В Великобритании этот период называют днем летающих муравьев, хотя, вопреки названию, длится он не день, а несколько недель.

Удивительно, их сотни в моем саду! Однако они совсем не соблюдают социальную дистанцию.

В этом году местным жителям можно только посочувствовать — после аномально теплой зимы, штормовой весны и очень жаркого начала лета количество летающих муравьев бьет все рекорды.

Насекомых так много, что их скопления можно увидеть даже на метеорадарах.
Голубая туча на радаре - это не дождь, это стая летающих муравьев
Рои летающих муравьев появились на карте осадков в виде синих “туч”

В соцсетях пользователи публикуют пугающие видео со своих садовых участков и шутят о методах борьбы с крылатыми насекомыми.

Должно быть, это был тот самый день, когда я решил заняться садоводством!
Мы размораживаем наш холодильник, и летающие муравьи решили выбрать его в качестве места для своей массовой смерти. Что вообще происходит?
Не в моем саду

Екатерина Гура

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