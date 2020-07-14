Великобританию заполонили полчища летающих муравьев

Во многих районах Великобритании временно отменяется отдых на природе, а все из-за нашествия летающих муравьев. Ежегодно в середине июля у насекомых начинается брачный период, во время которого они отращивают себе крылья и отправляются на поиски партнера. Самцы после этого умирают, а самки возвращаются на землю и организовывают свои собственные колонии.
Летающие муравьи для человека не опасны, но их большое количество и назойливость доставляют массу неудобств. Кроме того, вид таких колоний может напугать даже смельчака.
В Великобритании этот период называют днем летающих муравьев, хотя, вопреки названию, длится он не день, а несколько недель.
В этом году местным жителям можно только посочувствовать — после аномально теплой зимы, штормовой весны и очень жаркого начала лета количество летающих муравьев бьет все рекорды.
Насекомых так много, что их скопления можно увидеть даже на метеорадарах.
В соцсетях пользователи публикуют пугающие видео со своих садовых участков и шутят о методах борьбы с крылатыми насекомыми.