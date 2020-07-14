17:57 (мск), источник: Это Кавказ
Маршрут по предгорьям Эльбруса: Худесский лабиринт
Доехать до этого загадочного места можно только на подготовленном внедорожнике. Но путешественников это не останавливает.
Худесский лабиринт — это очень необычное место в верховьях реки Худес в
И хотя о происхождении лабиринта сложено немало легенд, специалисты уверены: его появление никак не связано с магией и даже просто с деятельностью человека, это всего лишь последствия природных процессов. Появившиеся в осадочной горной породе трещины со временем увеличились и образовали в скалах тоннели шириной от нескольких сантиметров до нескольких метров.
Дорога до лабиринта от туристических Кавминвод займет около 3,5 часов. Сначала примерно за час доезжаем из Кисловодска в Долину нарзанов — один из туристических must see Приэльбрусья. По дороге можно полюбоваться прекрасным видом Эльбруса. Особенно если выехать пораньше: после обеда его затягивает облаками. В самой долине можно сделать небольшой привал и попробовать воду из нескольких разных источников.
Далее поднимаемся по горному серпантину и выезжаем на живописное плато Бечасын. Когда дорога пойдет на спуск — смотрите внимательно, справа будет съезд на грунтовую дорогу, которая и ведет к лабиринту. На развилке установлен билборд с картой местности. По грунтовке до лабиринта нужно проехать еще около 27 километров. Самые неприятные участки дороги — первый километр и последние четыре. Так что еще около часа хорошей тряски — и вы на месте.
Лабиринт представляет собой цепочку изрезанных трещинами скал. Некоторые из них достигают до 6 метров в высоту. Прогуливаться можно как внизу, по тоннелям лабиринта, так и сверху, не забывая перепрыгивать через препятствия.
Еще несколько лет назад Худесский лабиринт был почти заповедным местом, куда ездили только местные джипперы. Но теперь не удивляйтесь, если встретите тут туристические группы на квадроциклах или на лошадях. Заказать такую экскурсию также можно в городах Кавминвод или поехать своим ходом, взяв внедорожник напрокат.
Правда, никакой туристической инфраструктуры там до сих пор нет, поэтому о перекусе нужно позаботиться заранее. Некоторые туристы остаются на ночевку с палаткой. Долина отлично подходит для кемпинга.
А вот уезжать обратно нужно обязательно до заката: преодолевать горное бездорожье в темноте — весьма сомнительное приключение.