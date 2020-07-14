Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Москве установили танцующий светофор Взять на себя управление может любой желающий — для этого рядом установлена интерактивная кабина
Фоторепортажи
9Скончался Эннио Морриконе
16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
17:57 (мск), источник: Это Кавказ

Маршрут по предгорьям Эльбруса: Худесский лабиринт

Доехать до этого загадочного места можно только на подготовленном внедорожнике. Но путешественников это не останавливает.

Худесский лабиринт — это очень необычное место в верховьях реки Худес в Карачаево-Черкесии, которое привлекает к себе туристов со всего Северного Кавказа. Длинная дуга лабиринта тянется по периметру крупного горного плато, с которого открывается панорамный вид на предгорья Эльбруса. А в темных каменных лабиринтах неопытный турист может и заплутать. Путешественники уверяют, что своим загадочным и немного мистическим видом Худесский лабиринт чем-то напоминает британский Стоунхендж.

Новость
Мистический Дербент: тайны древнего города

И хотя о происхождении лабиринта сложено немало легенд, специалисты уверены: его появление никак не связано с магией и даже просто с деятельностью человека, это всего лишь последствия природных процессов. Появившиеся в осадочной горной породе трещины со временем увеличились и образовали в скалах тоннели шириной от нескольких сантиметров до нескольких метров.

Дорога до лабиринта от туристических Кавминвод займет около 3,5 часов. Сначала примерно за час доезжаем из Кисловодска в Долину нарзанов — один из туристических must see Приэльбрусья. По дороге можно полюбоваться прекрасным видом Эльбруса. Особенно если выехать пораньше: после обеда его затягивает облаками. В самой долине можно сделать небольшой привал и попробовать воду из нескольких разных источников.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Далее поднимаемся по горному серпантину и выезжаем на живописное плато Бечасын. Когда дорога пойдет на спуск — смотрите внимательно, справа будет съезд на грунтовую дорогу, которая и ведет к лабиринту. На развилке установлен билборд с картой местности. По грунтовке до лабиринта нужно проехать еще около 27 километров. Самые неприятные участки дороги — первый километр и последние четыре. Так что еще около часа хорошей тряски — и вы на месте.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Лабиринт представляет собой цепочку изрезанных трещинами скал. Некоторые из них достигают до 6 метров в высоту. Прогуливаться можно как внизу, по тоннелям лабиринта, так и сверху, не забывая перепрыгивать через препятствия.

Новость
От Сицилии до Ставрополья

Еще несколько лет назад Худесский лабиринт был почти заповедным местом, куда ездили только местные джипперы. Но теперь не удивляйтесь, если встретите тут туристические группы на квадроциклах или на лошадях. Заказать такую экскурсию также можно в городах Кавминвод или поехать своим ходом, взяв внедорожник напрокат.

Правда, никакой туристической инфраструктуры там до сих пор нет, поэтому о перекусе нужно позаботиться заранее. Некоторые туристы остаются на ночевку с палаткой. Долина отлично подходит для кемпинга.

А вот уезжать обратно нужно обязательно до заката: преодолевать горное бездорожье в темноте — весьма сомнительное приключение.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Рядовая свадьба здесь стоит миллион рублей, а обслуживают ее полсотни человек
Говорить об этой проблеме на Кавказе сложно. Тема считается неприличной, запретной
Главных оппонентов Лукашенко сняли с выборов
Миллиардер Саввиди попросил Путина защитить собор Святой Софии
Какие доплаты положены супругам к юбилею совместной жизни
Для приезжающих в санатории Крыма туристов вернули ограничения
В Альпах нашли индийские газеты 1966 года
Как выглядят лучшие астрономические снимки 2020 года
В соцсетях шутят над необычными десертами турчанки (фото)
Здоровье
Сексолог назвала четыре причины имитации оргазма женщинами Среди них, например, желание поддержать партнера.
Hi-Tech
Популярный сервис приходит в Россию Ожидание закончится уже через день
Авто
«КамАЗ» выявил недостатки тягача нового поколения Автомобиль доработали, основываясь на отзывах водителей
Кино
Тело пропавшей без вести Наи Риверы нашли в озере 33-летняя звезда сериала «Лузеры» отправилась плавать на арендованной лодке
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Старая мать-проблемы дочери? 481
Кто вы в первую очередь-жена или мама? 164
кто желает поиграть в сочинителей 137
Сложные отношения с мамой. 136
Леди
В моде бандалетки: на AliExpress можно купить дешевые (фото) Не упусти возможность обзавестись бюджетными помощниками.
Новости партнеров
Российское дистанционное образование получило признание G20
Россия может забрать территорию любой страны: новые правила в Конституции
Вот это приход. ВМС США просит моряков не покупать ЛСД в даркнете
Носите с собой. Для чего банкам нужно водительское удостоверение
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь