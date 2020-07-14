Врачи заявили о первом случае передачи коронавируса от беременной матери ребенку

Вирус, выяснили врачи, попал в организм ребенка через плаценту.
Сначала врачи хотели приступить к лечению с помощью противовирусных препаратов, но ребенок выздоровел без лекарств.
По мнению врачей, это первый известный случай передачи коронавируса в утробе. Как пояснил соавтор работы Даниэль де Лука в беседе с британской газетой Guardian, это связано с тем, что для подтверждения нужно взять много анализов — например, кровь матери и ребенка, плаценту и другие.
«Врачи должны знать о том, что такое возможно. Это уж точно нечастое явление, но это может случиться и должно быть учтено в программах подготовки», — добавил де Лука.
До этого врачи не были точно уверены, что новорожденные заражались коронавирусом в утробе. Они полагали, что те могли подцепить вирус уже во время родов или после рождения.