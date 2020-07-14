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19:44 (мск), источник: RTVi

Врачи заявили о первом случае передачи коронавируса от беременной матери ребенку

Французские врачи зарегистрировали предположительно первый случай, когда коронавирусная инфекция передалась плоду от беременной матери. Исследование ученых 14 июля опубликовал журнал Nature.

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Источник: AP 2020

Вирус, выяснили врачи, попал в организм ребенка через плаценту. Из-за этого после рождения у мальчика развилось воспаление мозга. Кроме того, у него появились мышечные спазмы, а МРТ показало признаки неврологического нарушения.

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Сначала врачи хотели приступить к лечению с помощью противовирусных препаратов, но ребенок выздоровел без лекарств.

По мнению врачей, это первый известный случай передачи коронавируса в утробе. Как пояснил соавтор работы Даниэль де Лука в беседе с британской газетой Guardian, это связано с тем, что для подтверждения нужно взять много анализов — например, кровь матери и ребенка, плаценту и другие.

«Врачи должны знать о том, что такое возможно. Это уж точно нечастое явление, но это может случиться и должно быть учтено в программах подготовки», — добавил де Лука.

До этого врачи не были точно уверены, что новорожденные заражались коронавирусом в утробе. Они полагали, что те могли подцепить вирус уже во время родов или после рождения.

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