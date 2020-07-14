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20:03 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус в мире: страны вновь ужесточают карантин

Из-за роста новых случаев заражения коронавирусом некоторые страны решили ввести точечные карантинные меры. Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что во многих странах ситуация ухудшается.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:50 MSK, 14.07
Инфицировано739 947+6 248
1.07
6556
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Скончалось11 614+175
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Выздоровело512 825+8 804
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Инфицировано13 165 663+180 852
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Скончалось574 615+4 240
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Источник: EPA

  • В американском штате Калифорния закрылись все рестораны, бары, развлекательные заведения, зоопарки и музей
  • В индийском городе Бангалор власти ввели недельный карантин
  • В столице Ирана Тегеране карантин тоже продлится семь дней. Закрыты университеты, школы, семинарии, библиотеки, салоны красоты, мечети, кинотеатры, театры и музеи. Временно отменены все культурно-развлекательные и религиозные мероприятия.
  • В Гонконге жителям предписано соблюдать социальную дистанцию. Спустя месяц после открытия там вновь закрывается «Диснейленд»
  • Введен карантин в городе Танжер в Марокко
  • В ЮАР вновь действует комендантский час
  • В некоторых районах столицы Колумбии Боготы введен двухнедельный карантин
  • На шестинедельном карантине находится австралийский Мельбурн, население которого составляет около 5 млн человек. Штат Виктория, в котором находится город, закрыл границы с соседними штатами Новый Южный Уэльс и Южная Австралия
  • Ограничения введены в Израиле и на Западном берегу
  • В Узбекистане карантин действует с 10 июля. Он продлится до 1 августа

В магазин только в маске

В Англии с 24 июля все посетители магазинов будут обязаны носить маски, сообщил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок. Власти также рекомендуют носить маски во всех общественных местах. С 15 июня в Англии пользоваться общественным транспортом, включая такси, можно исключительно в маске.

С 24 июля в британских магазинах покупателям без масок грозит штраф до 100 фунтов | Источник: AFP 2020

Сотрудники магазинов будут вправе отказать в обслуживании покупателям, не выполняющим это правило. Исключение будет сделано лишь для тех, кто не может носить маски по медицинским показаниям. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 100 фунтов (125 долларов).

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Коронавирус в Британии: вторая волна может быть хуже первой и унести сотни тысяч жизней

Ранее ученые предупредили, что в случае бездействия вторая волна эпидемии коронавируса может унести жизни еще 120 тыс. британцев.

В Британии от Covid-19 скончались около 45 тыс. человек. Это самый высокий показатель в Европе.

В августе вновь откроются популярные лондонские музеи — музей естествознания (5 августа), музей Виктории и Альберта (6 августа), а также музей науки (19 августа). Все они находятся неподалеку друг от друга в районе Южный Кенсингтон. Музеи были закрыты для посещения с марта.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщивший неделю назад о заражении коронавирусом, намерен сдать новый тест на Covid-19. Президент ранее неоднократно принижал опасность пандемии. Накануне он заявил, что чувствует себя очень хорошо.

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Врачи заявили о первом случае передачи коронавируса от беременной матери ребенку

«Если все в порядке, я вернусь к работе. Если нет, то, конечно, подожду еще несколько дней», — сказал он. Бразилия находится на втором месте в мире по количеству выявленных случаев заражений. Ожидается, что к концу недели общее число заражений с начала пандемии превысит 2 млн.

В Боливии коронавирусом заразился очередной политик. На этот раз о положительном результате теста на Covid-19 сообщила министр иностранных дел Карен Лонгарик. Ранее стало известно, что коронавирусом заразились министры здравоохранения, юстиции, природных ресурсов и экономики, а также временный президент Жанин Аньес, командующий вооруженными силами и глава центробанка. Всего в стране было выявлено 50 тыс. случаев заражений.

Из-за пандемии власти Франции были вынуждены урезать масштабы празднования Дня взятия Бастилии, который ежегодно отмечается 14 июля. Состоялся пролет военной авиационной техники, а парад состоялся без тяжелой техники.

Масштаб праздника Дня взятия Бастилии был сокращен | Источник: Reuters
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Российских туристов готовы принять восемь стран

Президент Эммануэль Макрон пригласил на торжество семьи медиков, умерших от Covid-19, а также министров здравоохранения четырех стран — Австрии, Германии, Люксембурга и Швейцарии, которые лечили французских пациентов. Вечером у Эйфелевой башни состоится фейерверк.

Сербию и Черногорию вычеркивают из безопасного списка

Евросоюз намерен исключить Сербию и Черногорию из списка безопасных стран, которые жители ЕС могут посещать без ограничений, сообщил Рейтер со ссылкой на источники. Соответствующее предложение поступило от Германии, и его поддержали некоторые другие страны, в числе которых Франция, Испания и Нидерланды.

Этот список является рекомендательным, а окончательное решение страны принимают сами. Решение исключить Сербию и Черногорию из числа безопасных было принято из-за случившихся там вспышек заражений, отметил Рейтер.

В списке безопасных стран оставили Алжир и Марокко, поскольку большинство стран решили, что количества новых случаев недостаточно, чтобы считать эти государства опасными для посещения.

Люксембург и Кипр предлагали включить в список ОАЭ, но другие страны эту инициативу не поддержали. Также не было поддержано предложение Кипра включить в список Израиль, Ливию и Иорданию.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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