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14:29 (мск), источник: Вести.Ru

Эксперты о второй волне коронавируса: у нас еще первая волна не закончилась

Эксперты не раз высказывались о том, что даже после изобретения вакцины коронавирус не уйдет: грядет вторая волна. Когда ее ждать и стоит ли ждать вообще? Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассуждали иммунолог-аллерголог Владимир Болибок и президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев.

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Источник: Агентство «Москва»

«Если говорить в глобальном мире, то у нас первая волна не закончилась, — отметил Болибок. — Если говорить про нашу страну, Российскую Федерацию, то у нас сейчас имеется чисто сезонный спад заболеваемости в силу того, что летом вообще ОРВИ передается хуже, чем в осенне-зимний период».

Болибок пояснил, что летом люди разъезжаются за город, в отпуска, кроме того, часто проветривают помещения. Осенью жители городов вернутся домой, «набьются в общественный транспорт», перестанут открывать окна — все это создаст благоприятные условия для распространения коронавирусной инфекции. К тому же, вирус «хорошо себя чувствует» при понижении температуры воздуха. Лучше всего он сохраняется при температуре плюс 7 градусов Цельсия и во влажной атмосфере.

По мнению Дмитрия Еделева, вторая волна обязательно будет:

Вирус очень быстро мутирует. Мы сейчас видим несколько вариаций уже этого штамма, поэтому вирус и дальше будет «плодить деток», которые будут, может быть, еще более заразными, чем он сам, первоначальный.

Даже создание вакцины вторую волну не остановит, добавил он.

«После создания вакцины, даже по оптимистическим данным, нам понадобится года три для того, чтобы провакцинировать необходимое количество людей», — сказал Еделев.

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Говоря о том, не рано ли страны начали снимать ограничения на въезд и выезд за границу, Еделев отметил, что «безопасной страны сегодня не существует». Но если уж от поездок воздержаться не получится, лучше путешествовать малой группой, семьей, исключая «массовые заезды».

Болибок добавил, что транспорт представляет особую опасность с точки зрения распространения вируса.

«Он живет на поверхностях, особенно долго сохраняется на металлических и на пластмассовых, наибольшую угрозу как раз представляет транспорт — металлические, пластиковые поручни, в домах — лифтовые зоны, входные группы», — отметил он.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России за минувшие сутки было выявлено 6422 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших за весь период пандемии достигло 746 369 человек.

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Коронавирус: что такое вторая волна, насколько опасной она будет и можно ли ее избежать?Пандемия коронавируса далека от завершения. Есть страны, где до сих пор высокий уровень заболевающих, а там, где вирус удалось взять под контроль, опасаются второй волны
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