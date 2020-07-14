Минздрав отменил справки об отсутствии COVID при заселении в санатории

Минздрав выпустил приказ, согласно которому при заселении в санатории туристам не потребуются справки об отсутствии коронавируса. Ранее это требование отменил Роспотребнадзор.
Изменения внесли в приказ ведомства от 19 марта 2020 года (редакция от 29 мая). Нынешний приказ признал недействительным четвертый абзац первого пункта приложения № 15. В нем говорится, что принимать отдыхающих в санатории необходимо на основании результатов лабораторного исследования на коронавирус, полученных не позднее чем за два дня до даты отъезда.
Помимо этого Минздрав изменил формулировку пункта о справках от врача об отсутствии контакта с зараженными инфекциями.
Согласно новому приказу теперь в них должно быть указано, что отдыхающий не контактировал с заболевшими в течение 14 дней, а справка об этом должна быть выдана не позднее чем за три дня до отъезда в санаторий.
Кроме прочего Минздрав отметил требование принимать отдыхающих, переболевших COVID-19, не ранее чем через две недели с даты выздоровления.
В рекомендациях Роспотребнадзора от 20 мая говорилось, что принимать отдыхающих в санатории можно только при наличии отрицательных результатов теста на коронавирус. В обновленной версии от 23 июня этого требования уже не было.
При этом ведомство рекомендовало заселять в номера не более одного-двух отдыхающих, если речь идет не о семье. Гостиницам Роспотребнадзор советовал «преимущественно одноместное, за исключением семейного», размещение гостей. Доказывать родство при заселении не нужно, поясняли позже в ведомстве.