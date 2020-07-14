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21:23 (мск), источник: Life.ru

В Испании начнут штрафовать за посещение пляжей без масок

Власти испанской автономной области Андалусии обязали всех носить маски в общественных местах и ввели штрафы. Требование распространяется на пляжи и бассейны, сообщает портал El Diario.

Источник: AFP 2020

Носить средства индивидуальной защиты нужно будет и во всех видах транспорта. Всех, кто не будет соблюдать новое правило и придерживаться рекомендуемой социальной дистанции, ждёт штраф в размере 100 евро (примерно 8099 рублей).

Исключение власти сделали для детей младше шести лет, имеющих проблемы с дыханием, а также не способных носить маски инвалидов. При занятиях спортом важно уточнить, о каком именно занятии идёт речь, так как защитные средства обязательны не для всех. Во время купания в бассейне и на море снять маску можно в том случае, если удаётся соблюдать санитарную дистанцию в полтора метра.

Помимо Андалусии, меры также действуют в Каталонии, на Балеарских островах и в Эстремадуре.

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