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14 июля, источник: Lenta.Ru

Племянница Трампа нашла у него психопатию

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри выпустила книгу «Слишком много и недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man), в которой попыталась диагностировать у американского лидера психопатию.

Источник: AP 2020

Она пишет, что нынешний глава государства с детства подвергался давлению со стороны своего отца, Фреда Трампа-старшего. Слова автора приводит РИА Новости.

«Если один из родителей социопат, это практически гарантирует тяжелые последствия для самоощущения детей, особенно если рядом нет никого, кто мог бы уменьшить эти последствия», — заявила Мэри Трамп, клинический психолог по профессии.

По ее мнению, у отца Трампа отсутствовали «реальные человеческие чувства», при этом он прилюдно унижал своего старшего сына, Фредди.

Ту же психопатию Мэри Трамп нашла и у американского лидера. Со временем он стал все больше закрываться от эмоций и эмпатии, а критику стал воспринимать как вызов и разрешение вести себя еще хуже. По словам психолога, Дональд Трамп был лишен каких бы то ни было принципов и всегда приспосабливался под любые обстоятельства. Когда его старший брат попал в больницу, Трамп предпочел пойти в кино. Ночью его брат скончался.

«Патологии Дональда столь сложны, а его поведение столь необъяснимо, что точный и всеобъемлющий диагноз потребовал бы полного перечня психологических и невропсихологических тестов, на которые он никогда не пойдет», — заключила специалист.

В той же книге Мэри Трамп заявила, что Россия оказала молчаливую поддержку кандидатуре Дональда Трампа на выборах в президенты США в 2016 году. По словам психолога, никто, включая самого бизнесмена и его семью, не верили в его победу.

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