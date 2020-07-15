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10:29 (мск), источник: Известия

Чужие «хищники»: гигантские китайские моллюски захватили Волгу

Беззубки диаметром 25 см губят рыб и лишают их кормовой базы.

Источник: Kim, Hyun-tae/CC BY-NC-SA 4.0
Двустворчатые моллюски родом из Китая захватили экосистему Нижней Волги. Беззубки диаметром до 25 см используют рыб для воспроизводства и распространения своих личинок (глохидий), прикрепляя их к жабрам и телу обитателей реки. Это приводит к асфиксии у молоди и ухудшению общего состояния взрослых рыб. Кроме того, «чужие» вытесняют местных беспозвоночных животных, приводя к изменению биологического разнообразия и сокращению кормовой базы обитающих в Волге рыб. Ученые выявили также локальные очаги этих видов в реках Обь и Енисей. Неизвестно, сколько рыбоводных хозяйств России сейчас заражено чужеродными моллюсками, но счет может идти на десятки.

Транзитом через Казахстан

Биологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова Уральского отделения РАН (Архангельск) обнаружили присутствие в реках и озерах несвойственных российским водоемам китайских беззубок из рода синанодонта (научные названия — Sinanodonta lauta и Sinanodonta woodiana), сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

Это гигантские моллюски — их раковины могут достигать размера суповой тарелки (20−25 см в диаметре). Факты инвазий были подтверждены в ходе экспедиций 2017−2019 годов и анализа собранных материалов.

Новые для отечественных пресноводных экосистем виды моллюсков, по всей видимости, были завезены из Казахстана вместе с рыбопосадочным материалом предприятиями, занимающимися разведением рыбы.
Источник: Hirase/CC BY-SA 3.0

Туда они попали также вместе с рыбой. Известно, что в период 1960—1970-х годов в водоемы Казахской ССР заселялся толстолобик, карп и амурский бычок. Китайские беззубки впервые были обнаружены в озере Балхаш в 1973 году.

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Архангельские ученые собрали генетические данные, подтверждающие, что беззубки попали в Казахстан из Китая: Sinanodonta woodiana — из бассейна реки Янцзы, Sinanodonta lauta — из Сунгари, китайского притока Амура.

Неизвестно, сколько рыбоводных хозяйств России сейчас заражено чужеродными моллюсками, но счет может идти на десятки. В 2019 году эти крупные дальневосточные беззубки были обнаружены и в Волге. Анализ возраста собранных моллюсков по годовым кольцам прироста раковины показывает, что инвазия в реке могла начаться в первой половине 2000-х годов. Если в Енисее и Оби эти беззубки обитают локально на участках, подогретых водами ТЭЦ, то в Волге они смогли натурализоваться в естественных условиях и размножились в огромных количествах.

Чужие в Волге

Сравнительно теплый климат Нижней Волги благоприятствует вселенцам. В этом заключается серьезная экологическая проблема. По сути, сейчас Нижняя Волга наводнена гигантскими чужеродными моллюсками, которых, по сведениям ученых, практически невозможно убрать из экосистемы.

Уже сегодня можно говорить о сильном преобразовании водных биоценозов Нижней Волги из-за появления этих чужеродных видов. Это может привести к катастрофическим последствиям для экосистем, поскольку массовые поселения таких крупных беззубок могут способствовать вымиранию местных видов моллюсков и других беспозвоночных, сокращению кормовой базы бентосоядных рыб и снижению численности фитопланктона.
Иван Болотов
Директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова УрО, член-корреспондент РАН

Бентосоядными считаются те рыбы, которые питаются тем, что находится на дне и в грунте. Их пища — любые представители макрозообентоса: ракообразные, черви, личинки насекомых и моллюски.

— Бентосоядные рыбы — это основные промысловые животные Волжского бассейна, — пояснил ихтиолог, директор Института комплексных исследований Арктики ФИЦКИА УрО РАН Александр Носовелов. — В основном это осетровые и карповые, составляющие основу промысла в Нижней Волге, где они, согласно особенностям биологии, питаются бентосом.

Источник: Известия
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Пресноводные двустворчатые моллюски на ранней стадии развития паразитируют на рыбах. Глохидии (их личинки. — «Известия») крепятся к жабрам или к телу рыб и таким образом могут массово мигрировать в естественной среде обитания. Особенностью инвазивных беззубок является быстрое развитие глохидий и способность использовать широкий спектр рыб-хозяев.

— Большое скопление глохидий на жабрах может привести к банальной асфиксии рыб, — глохидии нарушают процесс естественного поглощения кислорода из воды, и молодь гибнет от этого в первую очередь, а взрослые рыбы испытывают определенный дискомфорт, — подчеркнул Александр Новоселов. — Глохидии, в большом количестве оседая на теле рыб, также являются фактором беспокойства, проявляя себя как внешний паразит.

По мнению ученых, снижение численности осетровых в Волге в какой-то мере может быть связано с прогрессирующим глохидиозом — массовым паразитированием личинок моллюсков на рыбе, не адаптированной к такого рода заболеваниям.

Нужна проверка

Уже сегодня на Нижней Волге в районе Астрахани доля особей этих беззубок в благоприятных для них местах составляет от 20 до 40% от общего количества отобранных со дна двустворчатых животных. Многочисленные сообщения о находках гигантских моллюсков в СМИ и социальных сетях Астраханской области в последние годы также свидетельствуют о тенденции. Местные виды никогда не достигают таких величин, как инвазивные.

Источник: Kim, Hyun-tae/CC BY-NC-SA 4.0

По мнению ученых, высока вероятность дальнейшего распространения инвазивных моллюсков вместе с молодью рыб из зараженных хозяйств.

Более того, поскольку на Нижней Волге «китайские поселенцы» натурализовались и встречаются повсеместно, вероятно массовое заражение волжской рыбы глохидиями.

— Эту рыбу нельзя использовать для переселения в незараженные реки, в которых чужеродные беззубки отсутствуют, — уверен Иван Болотов. — Одним из основных путей распространения инвазии по стране могут служить массовые выпуски молоди с целью компенсации экологических ущербов. Нужны обязательные проверки рыбы на заражение личинками беззубок.

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Также необходимо срочно провести проверку максимального количества рыбоводных хозяйств и водоемов России для выяснения истинных масштабов инвазии китайских беззубок. Это позволит разработать программу мер по снижению негативных последствий для экономики и экосистем нашей страны, считают ученые.

— Данный вид моллюсков никогда не рассматривался в России в качестве промыслового объекта, поэтому наше подведомственное научное учреждение ФГБНУ ВНИРО не занималось его изучением, — говорится в ответе Росрыболовства на запрос «Известий». — Упомянутые виды относятся к нежелательным инвазивным видам, и контроль за их распространением находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

В Минприроды «Известиям», в свою очередь, сказали, что «данный вопрос находится в компетенции Росрыболовства».

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