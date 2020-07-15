10:29 (мск), источник: Известия
Чужие «хищники»: гигантские китайские моллюски захватили Волгу
Беззубки диаметром 25 см губят рыб и лишают их кормовой базы.
Биологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова Уральского отделения РАН (Архангельск) обнаружили присутствие в реках и озерах несвойственных российским водоемам китайских беззубок из рода синанодонта (научные названия — Sinanodonta lauta и Sinanodonta woodiana), сообщила
Это гигантские моллюски — их раковины могут достигать размера суповой тарелки (20−25 см в диаметре). Факты инвазий были подтверждены в ходе экспедиций 2017−2019 годов и анализа собранных материалов.
Туда они попали также вместе с рыбой. Известно, что в период 1960—1970-х годов в водоемы Казахской ССР заселялся толстолобик, карп и амурский бычок. Китайские беззубки впервые были обнаружены в озере Балхаш в 1973 году.
Архангельские ученые собрали генетические данные, подтверждающие, что беззубки попали в Казахстан из Китая: Sinanodonta woodiana — из бассейна реки Янцзы, Sinanodonta lauta — из Сунгари, китайского притока Амура.
Неизвестно, сколько рыбоводных хозяйств России сейчас заражено чужеродными моллюсками, но счет может идти на десятки. В 2019 году эти крупные дальневосточные беззубки были обнаружены и в Волге. Анализ возраста собранных моллюсков по годовым кольцам прироста раковины показывает, что инвазия в реке могла начаться в первой половине 2000-х годов. Если в Енисее и Оби эти беззубки обитают локально на участках, подогретых водами ТЭЦ, то в Волге они смогли натурализоваться в естественных условиях и размножились в огромных количествах.
Сравнительно теплый климат Нижней Волги благоприятствует вселенцам. В этом заключается серьезная экологическая проблема. По сути, сейчас Нижняя Волга наводнена гигантскими чужеродными моллюсками, которых, по сведениям ученых, практически невозможно убрать из экосистемы.
Уже сегодня можно говорить о сильном преобразовании водных биоценозов Нижней Волги
из-запоявления этих чужеродных видов. Это может привести к катастрофическим последствиям для экосистем, поскольку массовые поселения таких крупных беззубок могут способствовать вымиранию местных видов моллюсков и других беспозвоночных, сокращению кормовой базы бентосоядных рыб и снижению численности фитопланктона.
Бентосоядными считаются те рыбы, которые питаются тем, что находится на дне и в грунте. Их пища — любые представители макрозообентоса: ракообразные, черви, личинки насекомых и моллюски.
— Бентосоядные рыбы — это основные промысловые животные Волжского бассейна, — пояснил ихтиолог, директор Института комплексных исследований Арктики ФИЦКИА УрО РАН Александр Носовелов. — В основном это осетровые и карповые, составляющие основу промысла в Нижней Волге, где они, согласно особенностям биологии, питаются бентосом.
Пресноводные двустворчатые моллюски на ранней стадии развития паразитируют на рыбах. Глохидии (их личинки. — «Известия») крепятся к жабрам или к телу рыб и таким образом могут массово мигрировать в естественной среде обитания. Особенностью инвазивных беззубок является быстрое развитие глохидий и способность использовать широкий спектр
— Большое скопление глохидий на жабрах может привести к банальной асфиксии рыб, — глохидии нарушают процесс естественного поглощения кислорода из воды, и молодь гибнет от этого в первую очередь, а взрослые рыбы испытывают определенный дискомфорт, — подчеркнул Александр Новоселов. — Глохидии, в большом количестве оседая на теле рыб, также являются фактором беспокойства, проявляя себя как внешний паразит.
По мнению ученых, снижение численности осетровых в Волге в
Уже сегодня на Нижней Волге в районе Астрахани доля особей этих беззубок в благоприятных для них местах составляет от 20 до 40% от общего количества отобранных со дна двустворчатых животных. Многочисленные сообщения о находках гигантских моллюсков в СМИ и социальных сетях Астраханской области в последние годы также свидетельствуют о тенденции. Местные виды никогда не достигают таких величин, как инвазивные.
По мнению ученых, высока вероятность дальнейшего распространения инвазивных моллюсков вместе с молодью рыб из зараженных хозяйств.
— Эту рыбу нельзя использовать для переселения в незараженные реки, в которых чужеродные беззубки отсутствуют, — уверен Иван Болотов. — Одним из основных путей распространения инвазии по стране могут служить массовые выпуски молоди с целью компенсации экологических ущербов. Нужны обязательные проверки рыбы на заражение личинками беззубок.
Также необходимо срочно провести проверку максимального количества рыбоводных хозяйств и водоемов России для выяснения истинных масштабов инвазии китайских беззубок. Это позволит разработать программу мер по снижению негативных последствий для экономики и экосистем нашей страны, считают ученые.
— Данный вид моллюсков никогда не рассматривался в России в качестве промыслового объекта, поэтому наше подведомственное научное учреждение ФГБНУ ВНИРО не занималось его изучением, — говорится в ответе Росрыболовства на запрос «Известий». — Упомянутые виды относятся к нежелательным инвазивным видам, и контроль за их распространением находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
В Минприроды «Известиям», в свою очередь, сказали, что «данный вопрос находится в компетенции Росрыболовства».