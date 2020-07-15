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10:22 (мск), источник: Известия

Вторая война: около половины россиян ожидают новой вспышки COVID-19

В Минздраве риск не исключают, но рассчитывают на меры профилактики и ответственность граждан.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:34 MSK, 15.07
Инфицировано746 369+6 422
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
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6611
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6562
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6509
10.07
6635
11.07
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12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
1.0714.07
Скончалось11 770+156
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216
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147
3.07
176
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5.07
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12.07
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13.07
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14.07
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1.0714.07
Выздоровело523 249+10 424
1.07
10281
2.07
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3.07
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1.0714.07
Инфицировано13 323 530+220 240
1.07
184155
2.07
217206
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1.0714.07
Скончалось578 628+5 586
1.07
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Выздоровело7 399 310+141 941
1.07
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Источник: Известия

Около половины россиян ожидают второй волны пандемии коронавируса. Это показало исследование РАНХиГС, с которым ознакомились «Известия». Только 18% считают, что новой вспышки не случится. 38% полагают, что ограничения стали снимать слишком рано. В Минздраве не исключают вероятности второй волны, но рассчитывают, что профилактические меры позволят снизить риск.

В будущее с пессимизмом

Специалисты РАНХиГС провели опрос 18—21 июня — это пятая волна «Мониторинга социального положения и поведения населения в условиях распространения коронавируса». В исследовании приняли участие больше 2 тыс. человек.

На вопрос о том, согласен ли респондент с утверждением, что в этом году произойдет вторая волна (вспышка) заболевания коронавирусом, утвердительно ответили 45%, отрицательно — 18%. Значительная часть — 37% — затруднились с ответом.

Высокая доля людей находятся в состоянии неопределенности, непонимания, что будет происходить дальше, отметил в беседе с «Известиями» один из авторов работы, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

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— Людям обычно неловко отказываться от ответа, а по этому вопросу доля затруднившихся очень высока — 37%. В такой ситуации неудивительно, что пессимистические ответы о будущем доминируют. Россиянам более свойственно перестраховаться, нежели продемонстрировать оптимистические представления. Люди устали от пандемии, нарастания экономических проблем, сократившейся мобильности, поэтому растет тревожность и неопределенность перед будущим, что и зафиксировано в опросе, — сказал он.

Также высокая доля затруднившихся с ответом подтверждает гипотезу о проблеме осведомленности, о снижении доверия официальным источникам, освещающим информацию о распространении коронавирусной инфекции и ее профилактике, указано в работе. С тем, что официальная информация соответствует действительности, согласны только 13%. 67% считают иначе, 20% затрудняются с ответом.

Подъема заболеваемости COVID-19 в новом эпидемическом сезоне респираторных инфекций исключить нельзя, сказали «Известиям» в пресс-службе Минздрава России.

Распространению респираторных вирусов будет способствовать формирование новых школьных, студенческих и рабочих коллективов, пояснили в ведомстве. Сохранение настороженности населения, соблюдение мер профилактики, в том числе вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции, ношение масок в общественных местах позволят снизить риск возникновения второй волны инфекции, добавили в министерстве.

Меньше страха

Хотя значительная доля россиян и верит в то, что придет вторая волна коронавируса, уровень тревоги по поводу заболевания в обществе снижается, свидетельствуют данные исследования. Так, угрозу здоровью от распространения COVID-19 считают значительной чуть больше четверти опрошенных — 27%. В предыдущую, четвертую волну опроса доля таких респондентов составляла 34%, в начале пандемии — 47%. Вместе с этим увеличивается и доля тех, кто вовсе не рассматривает коронавирус как угрозу общественному здоровью. Сейчас таких 13% против 7% в начале апреля.

Собственное самочувствие вызывает тревогу и вынуждает оценивать проблему как значительную 26% участников опроса, доля которых оказалась чуть выше, чем в предыдущих волнах. Большая часть (35%) по-прежнему определяет степень угрозы личному физическому благополучию как умеренную.

Также ученые попросили респондентов оценить эффективность режима ограничений. Каждый третий (33%) счел их избыточными, 35% — недостаточными, практически четверть (24%) — достаточными.

При этом большинство (38%) участников опроса полагают, что режим самоизоляции снят слишком рано.

Еще 22% респондентов оценивают выход из изоляции как своевременный, 23% — как слишком поздний, остальные затруднились с ответом.

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Самое трудное — позади

В России еще не закончилась первая волна заболеваемости коронавирусом, и, скорее всего, она не закончится до осени, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. Этого российские медики и добивались: сделать первую волну более длительной, чтобы сгладить ее, пояснил он.

Чтобы началась вторая волна, должна закончиться первая. У нас уже формируется иммунная прослойка, поэтому опасения второй волны имеют место быть, но я не ожидаю настолько тяжелой ситуации, как в апреле. Так что переживать по этому поводу не стоит.
Александр Лукашев

По его мнению, если вторая волна и случится, то она будет не так выражена, как первая.

Отчасти на настроения россиян могли повлиять сообщения о развитии пандемии в западных странах, в частности, в США, предполагает декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов. Люди видят новости о второй волне заболеваемости за рубежом и могут ожидать, что у нас произойдет то же самое, пояснил он.

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— Кроме того, многие настраиваются на плохое, предпочитая порадоваться неожиданному хорошему, а не быть оптимистом и разочароваться. В этом есть определенная рациональная основа, — заключил Александр Шатилов.

Уровень информированности россиян о коронавирусе составляет около 8%, оценивали в апреле аналитики ЦСР. По словам экспертов, во время опроса респонденты продемонстрировали склонность к ряду заблуждений. Так, 30% из них считали, что COVID-19 боится высокой температуры и погибает, когда она превышает 26 градусов (точных данных о том, какая температура может уничтожить вирус, нет, но он выживает в теле человека при температуре выше 36 градусов). Чуть больше четверти опрошенных (27%) полагали, что вирус опаснее для детей и людей молодого возраста (на самом деле — для пожилых). 22% верили, что антибиотики эффективны для профилактики и лечения новой инфекции (лекарства от коронавируса пока не утверждены, больным дают лишь препараты для облегчения симптомов).

Анна Ивушкина, Ярослава Костенко

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