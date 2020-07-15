Американская вакцина против COVID-19 вызвала иммунный ответ

Исследование показало, что некоторые антитела были произведены после одной дозы вакцины, однако через четыре недели потребовалось введение второй дозы, после чего вакцина вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев.
Как заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель, результаты являются «обнадеживающими и представляют собой важный шаг вперед в клинической разработке mRNA-1273, нашего кандидата на вакцину против COVID-19».
Согласно результатам, опубликованным во вторник, наиболее часто регистрируемыми побочными явлениями после введения второй вакцинации в дозе 100 мкг были усталость, озноб, головная боль и болезненность мышц, которые быстро проходили и проявлялись в легкой или умеренной степени.
В исследовании приняли участие 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет в Сиэтле и Университете Эмори в Джорджии. Участникам эксперимента ввели три уровня дозы вакцины Moderna в 25, 100 и 250 микрограммов.
Ожидается, что 27 июля Moderna начнет гораздо более масштабное исследование вакцины-испытание третьего этапа, в котором примут участие 30 тыс. участников в 87 местах.
Согласно сообщению Moderna, одной группе будет введено 100 микрограммов вакцины в первый день, а затем снова на 29-й день. Вторая группа получит для сравнения две дозы плацебо.