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10:37 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые из Новосибирска первыми в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус

Разработка послужит основой для создания средств специфической терапии и профилактики COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН, расположенного в Новосибирске, впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Дальнейшее развитие этой работы послужит основой для создания средств специфической терапии и профилактики COVID-19, сообщила в четверг ТАСС ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова.

«В новосибирском научном центре первыми в России получили действующие антитела к COVID-19. Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов (клетки крови, отвечающие за формирование иммунитета — прим. ТАСС). Полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 (белок, встроенный в клеточную мембрану) и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки-мишени», — сказала собеседница агентства.

По словам Дороховой, дальнейшее развитие исследование позволит ученым создать средства специфической терапии и профилактики COVID-19. Кроме того, полученные результаты, послужат материалом для изучения особенностей защитного иммунитета при коронавирусной инфекции и будут востребованы при совершенствовании вакцин.

Лаборатория иммуногенетики ИКМБ СО РАН занимается созданием средств молекулярной диагностики и терапии заболеваний человека. Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН, один из самых молодых институтов новосибирского Академгородка, созданный в 2011 году. Он проводит исследования в следующих научных областях: иммуногенетики, клеточных технологий в медицине. Кроме этого, сотрудники института занимаются изучением генома коренных жителей Сибири.

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10:52 (мск)© Ньюстюб
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