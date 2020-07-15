10:37 (мск), источник: ТАСС Наука
Ученые из Новосибирска первыми в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус
Разработка послужит основой для создания средств специфической терапии и профилактики COVID-19.
НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН, расположенного в Новосибирске, впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Дальнейшее развитие этой работы послужит основой для создания средств специфической терапии и профилактики COVID-19, сообщила в четверг ТАСС ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова.
«В новосибирском научном центре первыми в России получили действующие антитела к COVID-19. Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных
По словам Дороховой, дальнейшее развитие исследование позволит ученым создать средства специфической терапии и профилактики COVID-19. Кроме того, полученные результаты, послужат материалом для изучения особенностей защитного иммунитета при коронавирусной инфекции и будут востребованы при совершенствовании вакцин.
Лаборатория иммуногенетики ИКМБ СО РАН занимается созданием средств молекулярной диагностики и терапии заболеваний человека. Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН, один из самых молодых институтов новосибирского Академгородка, созданный в 2011 году. Он проводит исследования в следующих научных областях: иммуногенетики, клеточных технологий в медицине. Кроме этого, сотрудники института занимаются изучением генома коренных жителей Сибири.