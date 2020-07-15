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10:56 (мск), источник: Lenta.Ru

На Аляске приняли решение убрать памятник главе русских поселений Баранову

Городской совет американского города Ситка в штате Аляска принял резолюцию о переносе памятника главному правителю русских колоний в Северной Америке Александру Баранову в музей. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что предложение убрать статую из центра основанного Барановым города поддержали шесть членов совета, против был лишь один представитель. Таким образом, решение о переносе памятника главе русских поселений было утверждено.

Авторы резолюции подчеркивали, что Баранов осуществлял надзор за порабощением тлинкитов и алеутов.

Отмечалось, что при нем нарушались законы коренных народов, что причиняет боль их представителям до сих пор.

Ранее сообщалось, что местные протестующие просили убрать памятник. По их мнению, статуя, которую городу подарила местная богатая семья в 1989 году, оскорбляет чувства представителей коренных народов.

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При этом в Ситке, которая находится на острове Баранова, есть и защитники памятника, которые указывают на его историческую и художественную ценность.

Протесты против расизма в американских городах в последние недели приводили к осквернению и уничтожению памятников. В частности, сносили монументы деятелям Конфедерации, памятник открывшему Америку мореплавателю Христофору Колумбу, первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону, а также автору национального гимна Фрэнсису Скотту Ки.

Российская колонизация Северной Америки происходила в XVIII — XIX веках. Решение о продаже Аляски США было одобрено 16 декабря 1866 года императором Александром II, министрами финансов и морского министерства, а также российским посланником в Вашингтоне бароном Эдуардом Стеклем. Территория площадью более 1,5 миллиона квадратных километров была продана за 7,2 миллиона долларов золотом.

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