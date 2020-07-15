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09:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Производитель загоравшихся аппаратов ИВЛ заявил об отсутствии неисправностей

За все 8 лет производства и поставок при эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» не было выявлено ни одной неисправности, сообщил заместитель генерального директора Концерна «радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») Владимир Зверев. Напомним, эти аппараты загорелись 9 и 12 мая в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

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Источник: Агентство «Москва»

«Аппараты “Авента-М” прошли пробное тестирование и находятся в эксплуатации в отделениях реанимации и интенсивной терапии российских и зарубежных лечебных учреждений. Отзывы врачей-реаниматологов и экспертов говорят о том, что наши аппараты надежны и удобны в эксплуатации, оказывают высокоэффективную респираторную поддержку тяжелым реанимационным пациентам», — сказал Зверев в интервью «РИА Новости».

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Что такое аппарат ИВЛ и зачем он нужен

Он добавил, что все заключения по ИВЛ содержат рекомендацию к широкому применению в лечебно-профилактических учреждениях.

На прошлой неделе Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода — производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М». Тогда сообщалось, что не было выявлено прямой связи между нарушениями при производстве медицинских изделий и возгораниями.

Напомним, возгорания произошли в городской клинической больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибло несколько человек. Росздравнадзор с 12 мая приостановил обращения аппаратов модели «Авента-М», произведенных с 1 апреля. Концерн КРЭТ начал отзыв аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые производят на Уральском приборостроительном заводе, для дополнительных исследований.

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