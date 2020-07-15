Производитель загоравшихся аппаратов ИВЛ заявил об отсутствии неисправностей

«Аппараты “Авента-М” прошли пробное тестирование и находятся в эксплуатации в отделениях реанимации и интенсивной терапии российских и зарубежных лечебных учреждений. Отзывы
Он добавил, что все заключения по ИВЛ содержат рекомендацию к широкому применению в
На прошлой неделе Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода — производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М». Тогда сообщалось, что не было выявлено прямой связи между нарушениями при производстве медицинских изделий и возгораниями.
Напомним, возгорания произошли в городской клинической больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в