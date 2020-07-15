Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских

Результаты сравнения, по словам авторов, помогут лучше понять как самих современных старшеклассников, так и то, чем это поколение подростков отличается от поколения их родителей, когда им было 15−16 лет. Об этом говорится в исследовании Психологического института Российской академии образования (ПИ РАО), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Теория «X, Y, Z»: наука или нашумевший тренд?
Директор ПИ РАО Павел Сергоманов пояснил, что не существует отдельной теории «X, Y, Z» поколений. Это лишь часть общей теории поколений, которая была создана Уильямом Штраусом и Нилом Хау в 1991 году и отражала историю поколений на территории современных США начиная с 1584 года. Сточки зрения строгой науки эта теория представляет собой скорее историческое эссе, нежели теоретический анализ проблемы поколений.
«Глобализация экономических, социальных, технологических процессов сделала эту теорию популярной и в других странах, поскольку описания типичных для поколений X, Y, Z черт легко подходили к большинству людей, живущих в современной технологической среде. В этой своей части это уже не теория про поколения людей. Она про поколения технологий, массовой технологической среды», — объяснил Павел Сергоманов.
По словам эксперта, поколения X, Y, Z — последние в этой цепочке, и в их характеристиках уже присутствуют современные коммуникационные технологии как неотъемлемый элемент среды.
Ученый отметил, что в теории поколений «X, Y, Z» нет свидетельств того, как меняются люди — их когнитивные способности, эмоции, ценности, самооценка и уровень притязаний.
На сегодняшний день люди совершенно разного возраста (20-летние, 40-летние, 60-летние и даже старше) быстро приобретают одни и те же навыки и привычки — пользоваться поисковиками, переписываться в мессенджерах, смотреть стримы. С помощью мобильного телефона любой может мгновенно связаться с нужным человеком. Все это стало обыденной частью повседневной жизни даже очень пожилых людей.
Ученые считают, что столь обобщенные и поверхностные характеристики поколений X, Y, Z не могут дать представления о реальных отличиях поколений людей, выросших и сформировавшихся в конкретных условиях жизни той или иной страны.
«Проведенное исследование — это попытка сравнить и проанализировать два поколения российских подростков: детей и их родителей, временной интервал между которыми не превышает 30 лет. Так получилось, что это подростки разных для нашей страны исторических эпох, и теория поколений не может дать ответы на вопрос о том, чем же конкретно они отличаются друг от друга», — подчеркнул Павел Сергоманов.
Детали: что отличает современного подростка от советского
Современные подростки, по результатам исследования, стали более амбициозными, рассчитывают на достижение более высоких целей, выше ценят и больше уважают себя.
«Они научились понимать, что к чему. У них более высокая познавательная активность, и современная школа научилась понимать их намного лучше. Особенно, мне кажется, велика тут роль дополнительного образования — у нас оно одно из лучших в мире», — прокомментировал Павел Сергоманов.
Самая большая разница между советскими и современными подростками, по словам ученых, проявляется по параметру ответственности. Сегодня подростки предпочитают перекладывать ее на других.
«Это свидетельствует не только об их неготовности к принятию важных жизненных решений, но и о том, что современное общество и не требует от детей личной ответственности, максимально ограждает их от самостоятельности и инициативных действий. В этом смысле современные подростки адекватны обществу, в котором они растут, равно как и советские подростки были адекватны требованиям своего общества», — объяснила заведующая лабораторией научных основ детской практической психологии ПИ РАО Алла Андреева.
По словам экспертов, также серьезно возросла мотивация личных желаний, но желаний для ближайшего окружения стало заметно меньше.
«Что касается советских подростков, то, конечно, массовая идеология другого социально-экономического строя оказывала свое влияние: “прежде думай о Родине, а потом о себе”. Не берусь оценивать, насколько это лучше или хуже», — прокомментировал Сергоманов.
Современные подростки, по результатам исследования, также предпочитают жить в настоящем «здесь и теперь».
«Они больше дорожат своей текущей жизнью: жить в настоящем предпочитают свыше 40% респондентов, что, по-видимому, также соответствует тенденции удлинения подросткового периода, отмечаемой многими современными исследователями. Они рассматривают свой нынешний возраст как мораторий на принятие “взрослых” решений, к которым они не готовы, говорят о том, что переживают сейчас лучшие годы своей жизни», — отметила Алла Андреева.
Сравнение результатов современного исследования и данных 80-х годов также показало, что советские школьники относились к учебе преимущественно равнодушно, как к «школьной скуке». Отношение к учебе сегодняшних девятиклассников более противоречивое и эмоционально насыщенное.
Однако, несмотря на такое отношение к учебе в школе, современные подростки стали более любознательны и активны в познавательной деятельности.
Это связано с особенностями современной социальной ситуации развития… Рост требований к профессиональной компетентности сформировали в общественном сознании представление о том, что определение своего места в жизни находится в тесной связи с уровнем и качеством общего и профессионального образования, готовностью осваивать новые знания и умения.
Современная образовательная среда, по мнению ученых, откликается на это требование времени, предлагая обучение по весьма широкому кругу профессий и специальностей, однако не все они оказываются реально востребованными на рынке труда.
Что и как изучали
В исследовании принимали участие подростки в возрасте 15−16 лет: 1974 и 2004 года рождения. Эксперты отметили, что сравнение психологических характеристик провели с разницей в 30 лет, в 1989 и в 2019 году.
«Наше исследование относится к категории сравнительно-исторических, позволяющих установить изменения, которые претерпевают культурные и социально-психологические явления в разные исторические эпохи. Такой подход предполагает преемственность исследовательских стратегий, методов и научных принципов, это обеспечивает высокую надежность и достоверность получаемых эмпирических материалов», — прокомментировала Алла Андреева.
По ее словам, для сопоставления данных были использованы одни и те же методики или их аналоги. В исследовании принимали участие подростки из Москвы и ее окрестностей.
«Для изучения психологической и социальной зрелости подростков, завершающих основной этап школьного образования, мы выбрали те параметры личностного развития, которые отражают меру “взрослости” человека, его ориентированность на будущую самостоятельную жизнь, его представления о своих желаниях и возможностях, его готовность учиться и совершенствоваться», — рассказала эксперт.
Чтобы сравнить подростков, ученые выбрали несколько психологических характеристик: самооценка, уровень ответственности, эмоциональное отношение к учению, мотивационные предпочтения, самоощущение психологического возраста, основания и мотивация выбора образовательного маршрута и жизненного пути в целом, общий уровень притязаний личности.
Психологи считают, что понимание современных подростков может помочь директорам и завучам школ, учителям, родителям и самим детям лучше понимать себя, научиться выбирать, перевыбирать и начинать заново; разрабатывать учебные планы и программы; понимать, что обсуждать со своим ребенком.
Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.