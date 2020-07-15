Один из российских сенаторов заразился коронавирусом

«У одного из сенаторов тест дал положительный результат, он лечится дома, чувствует себя хорошо», — сказал Тимченко. Он добавил, что еще трое сенаторов работают из дома из-за температуры, при этом тест на коронавирус у них отрицательный.
С начала пандемии коронавирус был выявлен у многих российских политиков. Среди них — премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минкульта Ольга Любимова и другие. Всего в России более 730 тыс. заболевших.