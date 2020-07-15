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11:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Один из российских сенаторов заразился коронавирусом

Тест на коронавирус одного из членов Совета федерации оказался положительным, сообщил «РИА Новости» председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. Сенатор проходит лечение дома.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:34 MSK, 15.07
Инфицировано746 369+6 422
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Выздоровело523 249+10 424
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Источник: Reuters

«У одного из сенаторов тест дал положительный результат, он лечится дома, чувствует себя хорошо», — сказал Тимченко. Он добавил, что еще трое сенаторов работают из дома из-за температуры, при этом тест на коронавирус у них отрицательный.

С начала пандемии коронавирус был выявлен у многих российских политиков. Среди них — премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минкульта Ольга Любимова и другие. Всего в России более 730 тыс. заболевших.

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