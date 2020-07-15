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10:54 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 6 422 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/ — Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6 422, до 746 369. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:34 MSK, 15.07
Инфицировано746 369+6 422
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
2.0715.07
Скончалось11 770+156
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
2.0715.07
Выздоровело523 249+10 424
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
2.0715.07
Инфицировано13 323 530+220 240
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
1.0714.07
Скончалось578 628+5 586
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
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4160
1.0714.07
Выздоровело7 399 310+141 941
1.07
130424
2.07
123067
3.07
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4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
1.0714.07
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Источник: РИА "Новости"

Согласно данным, суточный рост за 9 дней не превышает 0,9%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Москве (0,3%), Московской области (0,3%), Северной Осетии (0,4%), Севастополе (0,4%), Ингушетии (0,5%), Дагестане (0,5%) и Калининградской области (0,5%).

Новые 628 случаев зафиксированы за сутки в Москве, 264 — в Санкт-Петербурге, 263 — в Свердловской области, 251 — в Ханты-Мансийском АО и 246 — в Алтайском крае.

Всего в РФ болеют в настоящее время 211 350 человек.

Число выписанных в России за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигло 10 424 — это максимум с 24 июня. Доля выздоровевших при этом превысила 70% от общего числа заразившихся. Согласно данным штаба, всего в России выздоровели 523 249 пациентов.

По выздоровлению за сутки выписаны 1 844 человека в Москве, 551 — в Иркутской области, 387 — в Ивановской области, 380 — в Нижегородской области, 356 — в Московской области.

За сутки в РФ умерли 156 заразившихся коронавирусом против 175 днем ранее, всего — 11 770.

Общее число умерших составляет 1,58% от всех заразившихся в России.

За сутки умерли 29 пациентов в Москве, 19 — в Санкт-Петербурге, девять — в Иркутской области, по семь в Тамбовской, Нижегородской и Московской областях.

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