В России за сутки выявили 6 422 заразившихся коронавирусом

Согласно данным, суточный рост за 9 дней не превышает 0,9%.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Москве (0,3%), Московской области (0,3%), Северной Осетии (0,4%), Севастополе (0,4%), Ингушетии (0,5%), Дагестане (0,5%) и Калининградской области (0,5%).
Новые 628 случаев зафиксированы за сутки в Москве, 264 — в
Всего в РФ болеют в настоящее время 211 350 человек.
Число выписанных в России за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигло 10 424 — это максимум с 24 июня. Доля выздоровевших при этом превысила 70% от общего числа заразившихся. Согласно данным штаба, всего в России выздоровели 523 249 пациентов.
По выздоровлению за сутки выписаны 1 844 человека в Москве, 551 — в Иркутской области, 387 — в Ивановской области, 380 — в Нижегородской области, 356 — в Московской области.
За сутки в РФ умерли 156 заразившихся коронавирусом против 175 днем ранее, всего — 11 770.
За сутки умерли 29 пациентов в Москве, 19 — в