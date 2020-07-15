«Станут умирать»: чем опасно повторное заражение COVID-19

Переболевшие коронавирусом люди со временем теряют часть антител, в связи с чем возникает вероятность повторного заражения. К такому выводу пришла группа врачей из Германии, сообщает телеканал ZDF.
«Мы наблюдаем сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов», — отметил главврач клиники Швабинг Клеменс Вендтнер.
Как отмечает телеканал, к аналогичным выводам ранее пришли и китайские ученые — им удалось установить, что наибольшее сокращение числа антител наблюдалось у переболевших в бессимптомной форме.
«Стоит помнить, что человек все же система, в которой всегда
Как подчеркнул медик, организм человека может оказаться в тяжелом положении
«В один момент антибиотики могут стать неэффективны и люди станут умирать от банальной ангины. Именно поэтому врачи не рекомендуют пить антибактериальные препараты самостоятельно — если не соблюдать правильность доз, эффективность лечения снижается, но при этом вырастает резистентность бактерий», — объяснил он.
Коллега Гохина,
«Все будет зависеть от того, появятся ли новые штаммы. В России только за время первой волны было семь разных схем лечения пациентов с коронавирусом. У врачей также есть свои способы, которыми еще предстоит поделиться для того, чтобы составить общемировые рекомендации, которые помогут избежать повторения весенней истории», — отметила врач в разговоре с «Газетой.Ru».
Скептично относятся медики и к вакцине. Как отметил Гохин, шанс того, что она действительно поможет избавиться от коронавируса совсем не велик.
Вакцина практически бесполезна. Изменчивость вируса такова, что он каждый год может мутировать и выдавать новые комбинации. Это тоже самое, что играть в казино. Эффективность вакцины соответствует выигрышу.
Как подчеркнул кандидат медицинских наук,
«Многие эксперты высказывают озабоченность возможным чрезмерным облегчением регуляторных требований к вакцинам для скорейшего их вывода на рынок. Учитывая сложную ситуацию с доверием граждан к вакцинопрофилактике, полноформатная оценка безопасности потенциальных вакцин от коронавирусной инфекции представляется принципиально важной. Основным фактором, который позволит ответить на вопрос о безопасности и эффективности вакцинации, станет прозрачность и качество клинических исследований», — сообщил медик «Газете.Ru».
Ранее сомнения в адрес вакцины от коронавируса также высказывал профессор Клеменс Вендтнер. «Воздействие на долгосрочный иммунитет и стратегии вакцинации остается спекулятивным, но за этим необходимо следить», — заявил он.
Тем не менее, они надеются, что удастся создать вакцину, эффективность которой будет выше, чем у иммунитета, сформировавшегося после болезни. Они рассматривают вариант с регулярной иммунизацией, как та, что ежегодно проводится от гриппа.
Александра Баландина