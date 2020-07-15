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12:43 (мск), источник: Газета.Ру

«Станут умирать»: чем опасно повторное заражение COVID-19

Пациенты, перенесшие коронавирус в легкой форме, быстро теряют антитела к нему и рискуют снова заразиться. Тем не менее, как предупреждают медики, повторный COVID-19 может быть опасным — после первого заражения возможны стресс и появление болезней, которые ударят по иммунитету. Кроме того, сопутствующие вирусу бактерии могут создать защиту от лекарств, которые были действенными при первом лечении.

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Источник: Reuters

Переболевшие коронавирусом люди со временем теряют часть антител, в связи с чем возникает вероятность повторного заражения. К такому выводу пришла группа врачей из Германии, сообщает телеканал ZDF.

После того, как исследователи взяли анализы у людей, переболевших вирусом еще в январе, стало ясно — антител у них осталось крайне мало.

«Мы наблюдаем сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов», — отметил главврач клиники Швабинг Клеменс Вендтнер.

Как отмечает телеканал, к аналогичным выводам ранее пришли и китайские ученые — им удалось установить, что наибольшее сокращение числа антител наблюдалось у переболевших в бессимптомной форме.

При этом, как предупреждают врачи, повторное заражение коронавирусом может протекать намного тяжелее, чем первое.
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«Стоит помнить, что человек все же система, в которой всегда что-то меняется. Например, во время сильного стресса подавляется иммунная система и инфекция может протекать куда тяжелее. Могут и другие сопутствующие заболевания появиться, которые усугубят ситуацию — никто ведь не знает, что произойдет в вашей жизни после первого заражения», — сказал врач-терапевт Евгений Гохин «Газете.Ru».

Как подчеркнул медик, организм человека может оказаться в тяжелом положении из-за того, что сопутствующие вирусной инфекции бактерии успеют выработать защитную реакцию на препараты, которыми пациент лечился в первый раз.

«В один момент антибиотики могут стать неэффективны и люди станут умирать от банальной ангины. Именно поэтому врачи не рекомендуют пить антибактериальные препараты самостоятельно — если не соблюдать правильность доз, эффективность лечения снижается, но при этом вырастает резистентность бактерий», — объяснил он.

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Коллега Гохина, врач-анестезиолог высшей категории Наталья Ахтямова в свою очередь отмечает — предугадать, к какому именно способу лечения адаптируется вирус пока невозможно, так как COVID-19 по-прежнему слабо изучен.

«Все будет зависеть от того, появятся ли новые штаммы. В России только за время первой волны было семь разных схем лечения пациентов с коронавирусом. У врачей также есть свои способы, которыми еще предстоит поделиться для того, чтобы составить общемировые рекомендации, которые помогут избежать повторения весенней истории», — отметила врач в разговоре с «Газетой.Ru».

Скептично относятся медики и к вакцине. Как отметил Гохин, шанс того, что она действительно поможет избавиться от коронавируса совсем не велик.

Вакцина практически бесполезна. Изменчивость вируса такова, что он каждый год может мутировать и выдавать новые комбинации. Это тоже самое, что играть в казино. Эффективность вакцины соответствует выигрышу.
Евгений Гохин
врач-терапевт

Как подчеркнул кандидат медицинских наук, врач-терапевт Сергей Черемушкин, в настоящее время отсутствует необходимость в обязательном и повсеместном применении «плохо изученной вакцины». Для того, чтобы люди действительно стали активно ею пользоваться, должны пройти длительные наблюдения за добровольцами и пациентами в условиях клинических испытаний, которые и покажут ее эффективность.

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«Многие эксперты высказывают озабоченность возможным чрезмерным облегчением регуляторных требований к вакцинам для скорейшего их вывода на рынок. Учитывая сложную ситуацию с доверием граждан к вакцинопрофилактике, полноформатная оценка безопасности потенциальных вакцин от коронавирусной инфекции представляется принципиально важной. Основным фактором, который позволит ответить на вопрос о безопасности и эффективности вакцинации, станет прозрачность и качество клинических исследований», — сообщил медик «Газете.Ru».

Ранее сомнения в адрес вакцины от коронавируса также высказывал профессор Клеменс Вендтнер. «Воздействие на долгосрочный иммунитет и стратегии вакцинации остается спекулятивным, но за этим необходимо следить», — заявил он.

Специалисты из Королевского колледжа Лондона также отмечали — антитела не защищают человека достаточно долго, чтобы можно было говорить о формировании коллективного иммунитета, и защита, которую дают вакцины, тоже, скорее всего, будет недолговечной.

Тем не менее, они надеются, что удастся создать вакцину, эффективность которой будет выше, чем у иммунитета, сформировавшегося после болезни. Они рассматривают вариант с регулярной иммунизацией, как та, что ежегодно проводится от гриппа.

Александра Баландина

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