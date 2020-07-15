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13:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Более 70% заболевших коронавирусом в России вылечились

За последние сутки зарегистрировано 6422 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне прирост составил 6248 человек. Общее число заболевших достигло 746 369, а общее число выздоровевших — 523 249. Таким образом, вылечились 70,11% заболевших.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:34 MSK, 15.07
Инфицировано746 369+6 422
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
2.0715.07
Скончалось11 770+156
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
2.0715.07
Выздоровело523 249+10 424
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
2.0715.07
Инфицировано13 323 530+220 240
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
2.0715.07
Скончалось578 628+5 586
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
2.0715.07
Выздоровело7 399 310+141 941
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
2.0715.07
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Источник: Агентство «Москва»

Умерли за последние сутки 156 человек, общее число погибших достигло 11 770. Выздоровели за минувший день 10 424 человек.

Больше всего новых случаев заражения в регионах:

  • Москва — 628 (всего — 231 270),
  • Санкт-Петербург — 264 (28 406),
  • Свердловская область — 263 (16 635),
  • Ханты-Мансийский АО — 251 (12 993),
  • Алтайский край — 246 (1139).

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 270 тыс. человек. За последние сутки провели 258 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано свыше 23,7 млн исследований.

Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот 14—15 августа. Первую группу добровольцев, которые проверяли безопасность и переносимость вакцины, выписали из стационаров сегодня, 15 июля. До промышленного производства могут дойти три-четыре вакцины, всего ведутся исследования по 17 перспективным разработкам.

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