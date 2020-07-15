Более 70% заболевших коронавирусом в России вылечились

Умерли за последние сутки 156 человек, общее число погибших достигло 11 770. Выздоровели за минувший день 10 424 человек.
Больше всего новых случаев заражения в регионах:
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 270 тыс. человек. За последние сутки провели 258 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано свыше 23,7 млн исследований.
Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот 14—15 августа. Первую группу добровольцев, которые проверяли безопасность и переносимость вакцины, выписали из стационаров сегодня, 15 июля. До промышленного производства могут дойти три-четыре вакцины, всего ведутся исследования по 17 перспективным разработкам.