Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса

Добровольцев выписали из клиники Сеченовского университета сегодня, 15 июля. Вторую группу планируется выписывать 20 июля.
«Наши добровольцы, получив дозу вакцины, перенесли ее абсолютно хорошо. Сегодня они покидают клиническую базу Сеченовского университета», — сообщила Смолярчук (цитата по ТАСС).
Позже стало известно, что первая группа добровольцев также выписана из Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко. В Минобороны также отметили хорошую переносимость вакцины среди этой группы.
Результаты испытаний ожидаются до конца июля, их подадут Минздраву на рассмотрение. Первые итоги работы ожидаются осенью. Кроме того, после регистрации вакцины планируется провести исследования на 500−800 участниках.
Напомним, российская вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот 14—15 августа. До промышленного производства могут дойти три-четыре вакцины, всего ведутся исследования по 17 перспективным разработкам.