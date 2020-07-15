Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Видео перехвата американского самолета-разведчика близ границ России Опубликовано видео перехвата российскими истребителями американского самолета-разведчика
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие снимки на тему семьи
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
11:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса

Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчукю.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:34 MSK, 15.07
Инфицировано746 369+6 422
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
2.0715.07
Скончалось11 770+156
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
2.0715.07
Выздоровело523 249+10 424
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
2.0715.07
Инфицировано13 323 530+220 240
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
1.0714.07
Скончалось578 628+5 586
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
1.0714.07
Выздоровело7 399 310+141 941
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
1.0714.07
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Добровольцев выписали из клиники Сеченовского университета сегодня, 15 июля. Вторую группу планируется выписывать 20 июля.

Видео
Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от коронавируса

«Наши добровольцы, получив дозу вакцины, перенесли ее абсолютно хорошо. Сегодня они покидают клиническую базу Сеченовского университета», — сообщила Смолярчук (цитата по ТАСС).

Позже стало известно, что первая группа добровольцев также выписана из Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко. В Минобороны также отметили хорошую переносимость вакцины среди этой группы.

Результаты испытаний ожидаются до конца июля, их подадут Минздраву на рассмотрение. Первые итоги работы ожидаются осенью. Кроме того, после регистрации вакцины планируется провести исследования на 500−800 участниках.

Когда появится вакцина от коронавируса?

Напомним, российская вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот 14—15 августа. До промышленного производства могут дойти три-четыре вакцины, всего ведутся исследования по 17 перспективным разработкам.

 Дело хабаровского губернатора: кому "перешел дорогу" Фургал?
COVID-19 оказался неубиваем: мрачные прогнозы ВОЗ
В России за сутки выявили 6 422 заразившихся коронавирусом
Американская вакцина против COVID-19 вызвала иммунный ответ
«Почта России» прокомментировала задержание своего сотрудника
На Аляске уберут памятник главе русских поселений Баранову
Гигантские китайские моллюски захватили Волгу
Ученые назвали отличия современных подростков от советских
Ученые советуют россиянам не ждать «нормальной» погоды
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Водителей в РФ с 1 июля ждут неприятные сюрпризы
Только 1% людей может найти пингвина. А вы нашли?
Когда девушка старше. Вот он - секрет на миллион
Hi-Tech
Каким будет новый фантастический девайс Экран станет еще больше
Горячие темы на Авто
Вопрос вопросов из вопросов в вопрос.....тсссссс.... 217
Что там в Хабаровске ? Как то выпал из информационного поля на некоторое время . 175
День сурка. 125
Ну вот опять пропустили!!!!! 119
Кино
Тело пропавшей без вести Наи Риверы нашли в озере 33-летняя звезда сериала «Лузеры» отправилась плавать на арендованной лодке
Новости партнеров
Сравним результаты?
Навальный назвал позором Родины участника Отечественной войны
Нецензурный пост удалили, но штраф придется заплатить
Явка на онлайн-голосовании очень высока. В чем причина?
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
От заявления разъяренного Кадырова люди рыдали
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Леди
Как молодая россиянка живет в ожидании пересадки легких (фото) Молодая и талантливая Катя ждет донора легких. Поможем ей дождаться и победить болезнь!
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь