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12:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Турция заявила о договоренности с Россией по возобновлению авиасообщения

Минтранс Турции заявил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, прерванного из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Об этом сообщает агентство Anadolu в своем Twitter-аккаунте.

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Источник: Reuters

Согласно данным ведомства, стороны восстановят пассажирские авиаперевозки в среду, 15 июля.

Представитель Минтранса России отказался комментировать заявление Минтранса Турции о возобновлении авиасообщения.

Об этом пишет Telegram-канал издания РБК. Кроме того, как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российской авиакомпании, отечественные перевозчики пока не были уведомлены о запуске международных перелетов.

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При этом днем ранее крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила о намерении открыть сообщение с Россией с 1 августа. Перевозчик планировал запустить перелеты в шесть городов России: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, а также Краснодар и Сочи.

Вице-премьер России Татьяна Голикова объявляла, что процесс снятия введенных на фоне пандемии мер и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти будут проводить переговоры с другими странами по вопросу восстановления перевозок.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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