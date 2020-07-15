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12:49 (мск), источник: РИА Новости

Генетики научились превращать самок комаров в некусающих самцов

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американские ученые доказали, что изменение всего одного гена превращает самок комара в самцов, которые не кусаются и не способны передавать людям опасные инфекции. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Источник: nuzree/СС0

Биологи из Политехнического университета Вирджинии в сотрудничестве с коллегами из Техасского университета A&M изучили комаров желтолихорадочных Aedes aegypti, самки которого являются переносчиками лихорадки денге, чикунгуньи, желтой лихорадки, вируса Зика, и некоторых других опасных заболеваний. Самцы этого вида не опасны, так как не кусаются.

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Особое внимание исследователи уделили анализу доминантного локуса в одном из пары хромосом — М-локуса, определяющего мужской пол.

«Присутствие М-локуса определяет мужской пол, это как человеческая Y-хромосома», — приводятся в пресс-релизе Политехнического университета Вирджинии слова руководителя исследования Чжицзянь Ту (Zhijian Tu), профессора кафедры биохимия в Колледже сельского хозяйства и наук о жизни.

Вставив ген Nix — ранее обнаруженный мужской определяющий ген в М-локусе Aedes aegypti — в хромосомную область, наследуемую женщинами, ученые показали, что одного этого достаточно, чтобы превратить самок в фертильных — способных давать потомство — самцов с характерной мужской экспрессией генов.

Сначала авторы создали и охарактеризовали множество трансгенных линий комаров, которые экспрессировали дополнительную копию гена Nix.

Мы обнаружили, что Nix-опосредованное половое преобразование — проникающее и стабильное на протяжении многих поколений в лаборатории, а это означает, что данные характеристики будут унаследованы будущими поколениями.
Мишель Андерсон
один из авторов исследования

Однако, генетически модифицированные комары не могли летать, так как они не наследовали ген myo-sex, также находящийся в М-локусе.

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«Выяснилось, что второй ген, названный myo-sex, был необходим самцам для полета. Это говорит о сложности молекулярной функции М-локуса, содержащего по меньшей мере тридцать генов», — отмечает первый автор статьи Азадех Ариан (Azadeh Aryan) из лаборатории Чжицзяня Ту.

Ученые отмечают, что для создания устойчивых трансгенных линий, превращающих самок комаров в плодовитых летающих самцов, необходимы дополнительные исследования, определяющие, как включать гены Nix и myo-sex в геном совместно. По мнению авторов, это может иметь решающее значение для разработки методов борьбы с комарами.

«У нашего метода есть большой потенциал для разработки стратегий борьбы с комарами путем сокращения популяций переносчиков через преобразование пола или при помощи стерилизации насекомых», — подчеркивает Джеймс Бидлер (James Biedler) из Института наук о жизни Франклина при Политехническом университете Вирджинии.

Пока ученые были нацелены только на один вид комаров, представляющий наибольшую угрозу для людей, но в будущем они готовы распространить свои результаты и на другие виды. Авторы отмечают, что они обнаружили ген Nix у всех комаров рода Aedes.

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