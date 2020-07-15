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12:19 (мск), источник: РИА Новости

Служба метрополитена убрала крыс Бэнкси из вагона лондонской подземки

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Оператор лондонского общественного транспорта компания Transport for London (TFL) удалила новое «коронавирусное» граффити Бэнкси из вагона поезда кольцевой линии, сообщает The Independent.

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Накануне художник выложил в своем инстаграме ролик, в котором рисует в метро баллончиком с помощью трафаретов своих знаменитых крыс. Они безуспешно пытаются надеть маски, чихают и используют санитайзер не по назначению.

Во время загрузки произошла ошибка.

В TFL уточнили, что все работы Бэнкси были удалены из вагона несколько дней назад, поскольку компания борется с граффитти в метро, и предложили художнику воссоздать крыс в более «подходящем месте».

«Мы приветствуем идею о том, что нужно поощрять пассажиров носить маски, хотя большинство и так это делают, но в данном случае рисунки были стерты, так как мы вынуждены следовать правилам», — пояснил представитель компании.

Во время загрузки произошла ошибка.
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