Путин и Эрдоган обсудили по телефону возобновление авиасообщения

Как стало известно, после беседы главы государств дали поручения профильным ведомствам обеих стран приступить к соответствующим переговорам, пишет «РИА Новости» со ссылкой на
Ранее в среду турецкие СМИ со ссылкой на минтранс страны сообщили, что Россия и Турция приняли решение возобновить с 15 июля авиасообщение между странами, прерванное
Накануне Песков сообщил, что правительство РФ ведет работу по возобновлению международного авиасообщения, начинаются контакты с зарубежными партнерами. В этот же день глава российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил, что если дата возобновления международных авиаперевозок не будет обозначена, то это может привести к потере рынка.
Росавиация в этот же день сообщила о разработанной схеме по возобновлению международного авиасообщения.
Тогда же СМИ со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха сообщили, что Россия рассматривает предложение Турции о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля, а также может открыть полеты в страны СНГ раньше, чем с дальним зарубежьем. О предложении Анкары открыть полеты с 15 июля также сообщал посол Турции в РФ Мехмет Самсар.