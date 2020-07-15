13:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер показал приключения черепахи с помощью экшн-камеры
Интересное и расслабляющее видео
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В середине июля блогер решил добавить немного динамики своему каналу и записал необычное видео о жизни местной черепахи по имени Танк. Он прикрепил к его панцирю портативную камеру и отпустил на свободу.
В четырехминутном ролике можно посмотреть, как выглядит пруд изнутри, каких рыб Танк встречает на своем пути и как сражается за еду с другими черепахами. В ролике главный герой много плавает, много ест и несколько раз выбирается на берег.
Екатерина Гура