14:50 (мск), источник: Секрет Фирмы
Голунов решил засудить задержавших его полицейских на 5 млн рублей
Корреспондент «Медузы» Иван Голунов подал иск к пятерым полицейским, которые задержали его в июне 2019 года. Журналист захотел отсудить у
Голунов потребовал, чтобы бывшие сотрудники МВД вернули доход, полученный за работу в антинаркотическом отделе. Полицейские «лишь создавали видимость» борьбы с запрещенными веществами, уверен журналист. Голунов пообещал отдать деньги на благотворительность в случае победы в суде.
Гражданский иск заявлен о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.
Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года. Его обвиняли в хранении наркотиков. Дело журналиста спровоцировало массовые протесты. Спустя пять дней уголовное преследование прекратили, а Голунова признали невиновным.
В январе суд арестовал пятерых
«Чушь полная