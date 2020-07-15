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14:50 (мск), источник: Секрет Фирмы

Голунов решил засудить задержавших его полицейских на 5 млн рублей

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов подал иск к пятерым полицейским, которые задержали его в июне 2019 года. Журналист захотел отсудить у экс-сотрудников МВД 5 млн рублей за незаконное задержание и некачественную работу.

Источник: AP 2020

Голунов потребовал, чтобы бывшие сотрудники МВД вернули доход, полученный за работу в антинаркотическом отделе. Полицейские «лишь создавали видимость» борьбы с запрещенными веществами, уверен журналист. Голунов пообещал отдать деньги на благотворительность в случае победы в суде.

Гражданский иск заявлен о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.
Сергей Бадамшин
адвокат
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Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года. Его обвиняли в хранении наркотиков. Дело журналиста спровоцировало массовые протесты. Спустя пять дней уголовное преследование прекратили, а Голунова признали невиновным.

В январе суд арестовал пятерых экс-полицейских, связанных с задержанием Голунова — экс-начальника антинаркотического отдела УВД ЗАО Москвы Игоря Ляховца, его подчиненного Дениса Коновалова, а также оперативников Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева. Им предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Следствие считает Ляховца организатором задержания Голунова.

Адвокат Ляховца Алексей Коврижкин назвал иск «полной чушью», а самого Голунова обвинил в пиаре.

«Чушь полная какая-то, Голунов пиарится, вот и все. Все прекрасно понимают, что никто ему такой иск никто не удовлетворит в таком объеме. Я сам иск не видел, (не видел) чем он обосновывает его. За действия полицейских несет ответственность государство, поэтому пусть он к Минюсту иски предъявляет», — сказал Коврижкин.

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