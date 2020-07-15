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14:53 (мск), источник: N + 1

Андский кондор пролетел 172 километра без единого взмаха крыльями

Отследив поведение восьми андских кондоров, орнитологи обнаружили, что активный полет занимает около процента от их общего полетного времени. Отдельные особи могли преодолеть до 172 километров, ни разу не взмахнув крыльями.

Источник: jmarti20/СС0

Андские кондоры тратят на взмахи крыльями менее одного процента от общего времени полетов — рекордно низкий показатель для птиц. Некоторые из этих крупных падальщиков могут преодолеть расстояние до 172 километров, не прибегая к активному полету. К такому выводу пришла команда орнитологов, отследив перемещения восьми неполовозрелых кондоров из Аргентины. Результаты их исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Для крупных птиц каждый взмах крыльями очень затратен с энергетической точки зрения. Это в полной мере касается андского кондора (Vultur gryphus), который населяет западную часть Южной Америки. Размах крыльев этого огромного падальщика может достигать трех метров, а вес — пятнадцати килограммов, что делает его одной из самых больших летающих птиц в мире.

Кондоры предпочитают пассивную форму полета: они подолгу парят в небе, пользуясь восходящими потоками воздуха — тепловыми или обусловленными рельефом. Тем не менее, порой даже этим гигантам приходится прилагать усилия и взмахивать крыльями. Команда орнитологов во главе с Эмили Шепард (Emily Shepard) из Университета Суонси решила выяснить, при каких условиях это происходит.

В 2013—2018 годах ученые закрепили на восьми неполовозрелых кондорах из Аргентины датчики, фиксирующие каждый взмах крыльями, высоту над уровнем моря и местоположение. Вес всей этой аппаратуры не превышал одного процента от общего веса птицы. Спустя десять дней датчики отсоединились и упали, после чего их забрали исследователи.

В общей сложности команде удалось записать данные о 235 часах полета кондоров. Больше всего времени птицы тратили на путешествия между местами ночевки и кормления, а также патрулирование местностей, где были сосредоточены стада домашнего скота — источник падали.

Исследованные кондоры чрезвычайно редко взмахивали крыльями: на это они тратили всего 1,3 процента от общего времени полетов. Это самый низкий показатель среди всех птиц: для сравнения, у белых аистов (Ciconia ciconia) во время миграций доля активного полета составляет 17 процентов. У странствующих альбатросов (Diomedia exulans) эта цифра колеблется от 1,2 до 14,5 процента.

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Во время дальних перемещений активный полет составлял 0,8 процента времени, а во время коротких — 8,6 процента. Отдельные кондоры могли пролететь от 98 до 317 минут, ни разу не взмахнув крыльями: с учетом их скорости, это соответствует расстоянию в 172 километра.

Чаще всего птицам приходилось прибегать к активному полету на малых высотах. В 75 процентах случаев это происходило во время взлета с поверхности. Учитывая высокую энергетическую стоимость взмахов крыльями, можно предположить, что кондоры должны очень тщательно выбирать место для приземления: это позволило бы избежать избыточных трат ресурсов. Еще одна ситуация, в которой кондоры взмахивали крыльями — переход с одного восходящего воздушного потока на другой.

Результаты исследования позволят больше узнать об экологии андских кондоров и наладить более эффективную охрану этих редких птиц. Однако они также представляют интерес для палеонтологов, которые пытаются реконструировать образ жизни вымерших птиц-парителей и птерозавров, и инженеров, разрабатывающих беспилотные летательные аппараты.

Сергей Коленов

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