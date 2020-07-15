15:18 (мск), источник: RNS
Мишустин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в России
Ситуация с коронавирусом в России объективно улучшается, пик распространения вируса пройден, заявил
Обстановка объективно улучшается, пик распространения вируса пройден — вот, в частности, за эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный, он не превышает 1%.
По данным оперативного штаба на 15 июля, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 6422 — до 746 369. В общей сложности выздоровели 523 249 человек, зафиксировано 11 770 смертей, связанных с коронавирусом.