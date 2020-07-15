Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 15 июляНевская битва, Розеттский камень, старт эксперимента «Союз — Аполлон» и другие события этого дня
Фоторепортажи
33Лучшие астрономические фото 2020 года
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
15:18 (мск), источник: RNS

Мишустин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в России

Ситуация с коронавирусом в России объективно улучшается, пик распространения вируса пройден, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:17 MSK, 15.07
Инфицировано746 369+6 422
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
2.0715.07
Скончалось11 770+156
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
2.0715.07
Выздоровело523 249+10 424
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
2.0715.07
Инфицировано13 349 649+222 619
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
2.0715.07
Скончалось579 335+5 671
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
2.0715.07
Выздоровело7 430 172+149 657
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
2.0715.07
Идёт загрузка
Источник: Reuters
Обстановка объективно улучшается, пик распространения вируса пройден — вот, в частности, за эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный, он не превышает 1%.
Михаил Мишустин

Премьер-министр ранее сообщил, что подписал распоряжение о возобновлении диспансеризации взрослого населения. Решение о возобновлении диспансеризации в каждом регионе будет принимать его руководство, отметил Мишустин.

По данным оперативного штаба на 15 июля, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 6422 — до 746 369. В общей сложности выздоровели 523 249 человек, зафиксировано 11 770 смертей, связанных с коронавирусом.

 Минск оценил сроки возобновления транспортного сообщения с Россией
Сериал «Сваты» останется без двух персонажей
Путин и Эрдоган обсудили по телефону возобновление авиасообщения
Внутренний туризм не оправдал надежд россиян
Голунов подал иск на 5 млн к задержавшим его полицейским
Российского чиновника обвинили в краже четырех истребителей
Кондор пролетел 172 километра без единого взмаха крыльями
Гигантские китайские моллюски захватили Волгу
Ученые советуют россиянам не ждать «нормальной» погоды
Gnezdo.ru
Только 1% людей может найти пингвина. А вы нашли?
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Когда девушка старше. Вот он - секрет на миллион
Как жены арабов ходят дома при муже. Фото
Hi-Tech
Как выглядит Huawei для борьбы с COVID-19 Технологии играют решающую роль в противодействии коронавирусу
Авто
Nissan представил новый кроссовер Ariya Подробно рассказываем о машине, которая наверняка появится на российском рынке
Кино
Прилучный показал, как готовится к съемкам в сериале с Муцениеце В сериале «В клетке» актер играет бойца смешанных единоборств
Новости партнеров
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Популярные темы на «Детях»
А вы уже уволились что бы получить пособие по безработице?))) 238
Лохи и где они обитают... 183
Кормящие как старые бабки 149
Ребенок сам купил смартфон. 144
Леди
В моде бандалетки: на AliExpress можно купить дешевые (фото) Не упусти возможность обзавестись бюджетными помощниками.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь