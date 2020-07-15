В Киеве предупредили об «адаптивном карантине» вплоть до 2022 года

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Специалисты Министерства здравоохранения Украины готовят проект постановления о продлении действия карантина по всей стране. Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил глава министерства Максим Степанов. «У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать», — заявил министр.
По его словам, проект постановления должен быть представлен кабинету министров уже на следующей неделе. При этом конкретные сроки действия продленного карантина пока не установлены. Сам Степанов заметил, что действие ограничительных мер будет продлено как минимум на один месяц.
В свою очередь, в киевском отделении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей (Госпотребслужба) уже заметили, что месяца будет явно недостаточно для победы над коронавирусом.
«На данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходится. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня, не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайших полтора года», — заявил глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан изданию «Сегодня».
Ранее Рубан предупреждал, что ношение масок в общественных местах и в транспорте может быть обязательным в течение как минимум двух лет — до формирования у киевлян устойчивого коллективного иммунитета к коронавирусу.
Министерство образования и науки (МОН) Украины занято разработкой нескольких планов на будущий учебный год, реализация которых будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Если к 1 сентября с распространением эпидемии не удастся совладать, школьники и студенты будут переведены на дистанционное или частично дистанционное обучение.
Во втором случае в классах и аудиториях будет преподаваться лишь часть предметов, остальные будут доступны онлайн. Если удастся добиться значительного снижения числа заболевших, школы и вузы откроются для учащихся. Но на особых условиях.
В среду на ежедневном брифинге глава Минздрава сообщил, что в учебные заведения будет запрещен вход людям без масок, в классах и аудиториях будет храниться запас антисептиков, а у преподавателей и учащихся будут обязательно измерять температуру. Кроме того, не исключен переход школ на работу в несколько смен для того, чтобы в классах было меньше людей и школьникам было бы проще соблюдать социальную дистанцию.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что школьники должны будут вернуться в классы, а не пытаться освоить программу дистанционно. Об этом он заявил журналистам во время своей поездки в Волынскую область неделю назад. Тогда Зеленский пояснил, что не во всех населенных пунктах страны есть устойчивое интернет-соединение, позволяющее полноценно обучаться онлайн.
В Минздраве еще в конце прошлой недели сообщили о том, что Украина направила официальные запросы на предоставление вакцины от коронавируса тем фармацевтическим компаниям, которые заняты разработкой препарата. В министерстве заявили, что рассчитывают на то, что Украина окажется в списке тех стран, которые получат вакцину в первую очередь, конечно, после того как она будет создана и пройдет все клинические исследования.
Тем временем после трех относительно спокойных дней, в течение которых ежесуточно фиксировалось менее 700 новых случаев заражения коронавирусом по всей Украине, в среду было объявлено о резком скачке заболеваемости — за сутки было выявлено 836 новых заболевших.
147 из них — и это рекордный показатель с начала пандемии — обнаружены в Киеве.
«За период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 126 человек. Самому старшему больному было 95 лет, младшему — 25. Всего более 62% лиц, умерших от коронавируса, — люди старше 65 лет. Большинство больных имели хронические заболевания. В основном это гипертония, сахарный диабет и ожирение», — сообщил в Telegram глава администрации украинской столицы Виталий Кличко. Он также пояснил, что рекордное число заболевших в Киеве объясняется тем, что именно в столице проводится больше всего тестов на коронавирус в стране — 111 на каждые 100 тыс. жителей.