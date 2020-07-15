15:59 (мск), источник: РИА Новости
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Телеведущая ТСН на украинском телеканале 1+1 Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как ведущая не растерялась и продолжила вести выпуск. Автор публикации отметила, что на месте Падалко она бы «разревелась».
Пользователи Сети предположили, что у ведущей установлен либо временный зуб, либо винир. В комментариях под видео телеведущую поддержали, отметив ее стрессоустойчивость.