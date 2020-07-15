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15:59 (мск), источник: РИА Новости

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Телеведущая ТСН на украинском телеканале 1+1 Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.

На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как ведущая не растерялась и продолжила вести выпуск. Автор публикации отметила, что на месте Падалко она бы «разревелась».

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи Сети предположили, что у ведущей установлен либо временный зуб, либо винир. В комментариях под видео телеведущую поддержали, отметив ее стрессоустойчивость.

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