Сенатор предложил считать молодежью людей до 35 лет

«На федеральном уровне закрепляются такие понятия, как ''молодежь'', ''молодая семья'', ''молодежная политика''. Сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории “молодежь” — это лица в возрасте от 14 до 35 лет», — сказал Варфоломеев на заседании профильного думского подкомитета (цитата по ТАСС).
«Критериями отнесения к молодой семье являются 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка», — добавил сенатор.
Новый законопроект о государственной молодежной политике в России пока не внесен в Госдуму. Подобный законопроект был впервые внесен в парламент в 2007 году и не раз отправлялся на доработку.
В последний раз документ был отклонен в марте 2017 года — тогда депутатов не устроили его положения, которые, по их мнению, не устанавливали новых прав и обязанностей и носили декларативный характер.