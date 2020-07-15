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16:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенатор предложил считать молодежью людей до 35 лет

Новый законопроект о молодежной политике в России предусматривает увеличение предельного возраста молодежи, закрепленного в законодательстве, с нынешних 30 до 35 лет, заявил заместитель председателя комитета Совета федерации по социальной политике Александр Варфоломеев. Согласно действующему законодательству, молодежью считаются лица от 14 до 30 лет.

Источник: РИА "Новости"

«На федеральном уровне закрепляются такие понятия, как ''молодежь'', ''молодая семья'', ''молодежная политика''. Сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории “молодежь” — это лица в возрасте от 14 до 35 лет», — сказал Варфоломеев на заседании профильного думского подкомитета (цитата по ТАСС).

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«Критериями отнесения к молодой семье являются 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка», — добавил сенатор.

Новый законопроект о государственной молодежной политике в России пока не внесен в Госдуму. Подобный законопроект был впервые внесен в парламент в 2007 году и не раз отправлялся на доработку.

В последний раз документ был отклонен в марте 2017 года — тогда депутатов не устроили его положения, которые, по их мнению, не устанавливали новых прав и обязанностей и носили декларативный характер.

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