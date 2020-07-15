16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
На пляже в Аргентине заметили редкого морского леопарда (видео)
Животное оказалось ранено
Жители аргентинского города
Они оградили территорию от любопытных прохожих и смогли осмотреть морского леопарда, а также взять у него кровь на анализ.
По словам специалистов, рана оказалась не опасной, а животное, скорее всего, решило просто отдохнуть на берегу и немного набраться сил. Спустя время морской леопард самостоятельно вернулся в воду и уплыл.
Сообщается, что популяция морских леопардов насчитывает минимум 35 тысяч особей, большинство из которых проживает в Антарктике. Эти животные охраняются законом. По словам директора по научной работе океанариума
Екатерина Гура