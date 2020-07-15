Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 15 июляНевская битва, Розеттский камень, старт эксперимента «Союз — Аполлон» и другие события этого дня
Фоторепортажи
16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

На пляже в Аргентине заметили редкого морского леопарда (видео)

Животное оказалось ранено

Жители аргентинского города Мар-дель-Плата заметили на пляже Плайя Варезе морского леопарда, который не является типичным обитателем этих мест. Приехавшие на место смотрители местного парка, сотрудники музея Скалья и Фонда океанариума выяснили, что животное было ранено.

Они оградили территорию от любопытных прохожих и смогли осмотреть морского леопарда, а также взять у него кровь на анализ.

По словам специалистов, рана оказалась не опасной, а животное, скорее всего, решило просто отдохнуть на берегу и немного набраться сил. Спустя время морской леопард самостоятельно вернулся в воду и уплыл.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что популяция морских леопардов насчитывает минимум 35 тысяч особей, большинство из которых проживает в Антарктике. Эти животные охраняются законом. По словам директора по научной работе океанариума Мар-дель-Плата Алехандро Суабидета, морские леопарды — крайне редкие гости в Аргентине. За последние 20 лет он встречал их на этом побережье лишь трижды.

Екатерина Гура

Читайте также
Путин и Эрдоган обсудили по телефону возобновление авиасообщения
В России предложили увеличить возраст молодежи на 5 лет
В России анонсировали повышение цен на газ для населения
Внутренний туризм не оправдал надежд россиян
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Спутник снял над Москвой гигантское скопление облаков
Гигантские китайские моллюски захватили Волгу
Здоровье
В развитии рака простаты обвинили папилломавирусы Это открытие еще раз демонстрирует важность массовой вакцинации от этой передающейся половым путем инфекции.
Hi-Tech
Чем удивила новинка Xiaomi. Два важных факта Похоже, про NFC придется забыть
Горячие темы на Авто
Вопрос вопросов из вопросов в вопрос.....тсссссс.... 217
Что там в Хабаровске ? Как то выпал из информационного поля на некоторое время . 179
День сурка. 125
Ну вот опять пропустили!!!!! 124
Кино
Прилучный показал, как готовится к съемкам в сериале с Муцениеце В сериале «В клетке» актер играет бойца смешанных единоборств
Новости партнеров
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Камеры засняли мужчину, пока он снимал фейк о голосовании
Не смогли сохранить брак: Пригожин высказался о разводе с Валерией
На видео Пугачевой с Лизой заметили агрессию и неадекватность
Дети
Фото беременной 35-летней Кэти Перри растрогали поклонников Певица скоро родит первенца
Леди
В моде бандалетки: на AliExpress можно купить дешевые (фото) Не упусти возможность обзавестись бюджетными помощниками.
Новости партнеров
Ученые узнали, в каком месяце рождаются самые умные дети
Не смогли сохранить брак: Пригожин высказался о разводе с Валерией
На видео Пугачевой с Лизой заметили агрессию и неадекватность
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь