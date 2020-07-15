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16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Горбатые киты устроили удивительное «представление» в Сиднее

Туристов и рыбаков они развлекали около часа

В середине июля в Сиднейской гавани туристы и рыбаки могли наблюдать настоящее шоу в исполнении двух горбатых китов.

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Эти морские гиганты — частые гости у берегов Сиднея, здесь даже проводят специальные лодочные экскурсии для тех, кто хочет на них посмотреть. Но, по словам фотографа Джона Гудриджа, который сопровождает эти самые экскурсии, обычно киты показываются из воды лишь на несколько минут.

В этот раз два кита устроили почти часовое представление. Они выпрыгивали из воды буквально в 20 метрах от лодки. Фото и видео этих трюков Гудридж опубликовал в соцсетях, пишет The Sydney Morning Herald.

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Екатерина Гура

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