17:14 (мск), источник: Daily Storm
Вакцина будет эффективна против всех видов SARS-CoV-2
В России удалось выделить более ста штаммов коронавируса.
«Скорее всего, все вакцины, которые делаются, воздействуют на все виды изолятов, объединенных под названием SARS-CoV-2. Вакцины могут иметь разный механизм формирования иммунитета, они могут иметь разную степень эффективности, но мишень они будут иметь одинаковую. И все изоляты будут иметь одно чувствительное место, к которому вакцина возбудит выработку специфических антител. Биологически и иммунологически они идентичны», — рассказал профессор МГУ, глава сектора молекулярной биологии вирусов кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Также ученый заверил, что вакцина против коронавируса будет бороться с вирусом даже в случае его мутации: «Скорее всего, будет действовать. Эти изменения разбросаны там и сям по геномной последовательности вируса. Измененные версии вирусов с крайне низкой вероятностью будут иметь такую замену генетического “текста”, чтобы они не узнавались антителами, индуцированными конкретной вакциной. Такие вещи происходят с гриппом, но там другой механизм изменений. У коронавируса не могут быть резких изменений и все измененные варианты будут подвержены воздействию вакцины. Это общие соображения, практика покажет. Скорее всего, все будет в порядке».
Также Аграновский прокомментировал сообщение главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что уровень популяционного иммунитета в России составляет более 26%:
Это высокий уровень, это серьезный популяционный иммунитет. Даже 10% было бы очень хорошо, а когда четверть — это очень хорошая цифра.
По словам главы Роспотребнадзора, самые высокие показатели популяционного иммунитета наблюдаются в городах, более низкие — в сельской местности. Самые высокие показатели коллективного иммунитета сформировались у детей до шести лет: до 42% из числа обследованных, а также у детей от семи до 13 лет: до 38%.
Он добавил, что в следующем году будет создано более трех миллиардов доз, которые помогут миру «эффективно бороться с коронавирусом». Вирусолог Тимур Пестерев рассказал, сколько вакцины в таком случае необходимо России, чтобы справиться с проблемой. По его мнению, потребуется от 117 миллионов до 350 миллионов доз.
Александр Слабиев