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17:14 (мск), источник: Daily Storm

Вакцина будет эффективна против всех видов SARS-CoV-2

В России удалось выделить более ста штаммов коронавируса.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:34 MSK, 15.07
Инфицировано746 369+6 422
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
2.0715.07
Скончалось11 770+156
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
2.0715.07
Выздоровело523 249+10 424
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
2.0715.07
Инфицировано13 357 992+225 501
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
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12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
2.0715.07
Скончалось579 509+5 674
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
2.0715.07
Выздоровело7 441 331+147 946
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
2.0715.07
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Источник: Агентство «Москва»

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что ученым удалось выделить более 100 штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Также она рассказала, что в России разрабатывается 26 вариантов вакцины. Российский ученый-вирусолог рассказал Daily Storm, что речь идет скорее не о штаммах, а изолятах — видах вирусов, не сильно отличающихся друг от друга. Таким образом, любая вакцина будет действовать против вируса.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что уровень популяционного иммунитета в России составляет более 26%.
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«Скорее всего, все вакцины, которые делаются, воздействуют на все виды изолятов, объединенных под названием SARS-CoV-2. Вакцины могут иметь разный механизм формирования иммунитета, они могут иметь разную степень эффективности, но мишень они будут иметь одинаковую. И все изоляты будут иметь одно чувствительное место, к которому вакцина возбудит выработку специфических антител. Биологически и иммунологически они идентичны», — рассказал профессор МГУ, глава сектора молекулярной биологии вирусов кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Также ученый заверил, что вакцина против коронавируса будет бороться с вирусом даже в случае его мутации: «Скорее всего, будет действовать. Эти изменения разбросаны там и сям по геномной последовательности вируса. Измененные версии вирусов с крайне низкой вероятностью будут иметь такую замену генетического “текста”, чтобы они не узнавались антителами, индуцированными конкретной вакциной. Такие вещи происходят с гриппом, но там другой механизм изменений. У коронавируса не могут быть резких изменений и все измененные варианты будут подвержены воздействию вакцины. Это общие соображения, практика покажет. Скорее всего, все будет в порядке».

Когда появится вакцина от коронавируса?

Также Аграновский прокомментировал сообщение главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что уровень популяционного иммунитета в России составляет более 26%:

Это высокий уровень, это серьезный популяционный иммунитет. Даже 10% было бы очень хорошо, а когда четверть — это очень хорошая цифра.
Алексей Аграновский

По словам главы Роспотребнадзора, самые высокие показатели популяционного иммунитета наблюдаются в городах, более низкие — в сельской местности. Самые высокие показатели коллективного иммунитета сформировались у детей до шести лет: до 42% из числа обследованных, а также у детей от семи до 13 лет: до 38%.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что к концу года может появиться около 200 миллионов доз вакцины от коронавируса, разработанной Институтом имени Гамалеи.

Он добавил, что в следующем году будет создано более трех миллиардов доз, которые помогут миру «эффективно бороться с коронавирусом». Вирусолог Тимур Пестерев рассказал, сколько вакцины в таком случае необходимо России, чтобы справиться с проблемой. По его мнению, потребуется от 117 миллионов до 350 миллионов доз.

Александр Слабиев

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