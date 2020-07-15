17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Богач купил за 6,3 млн долларов остров, который видел только на видео
Покупатели и арендаторы по всему миру проявляют повышенный интерес к изолированным местам.
Частный остров Хорс у побережья Ирландии продан за 6,3 млн долларов анонимному покупателю, который видел свое новое приобретение только в видеотуре.
Переговоры о продаже при этом длились в основном в соцсетях, сообщает CNN.
Остров площадью почти 64 га расположен к
Теперь на острове находятся особняк и несколько гостевых коттеджей с видом на Атлантический океан. Здесь же обустроены пирс, вертолетная площадка, тренажерный зал, теннисный корт и другие удобства.
Брокеры и эксперты туристической индустрии заявили, что с марта в условиях пандемии потенциальные покупатели и арендаторы по всему миру проявляют повышенный интерес к изолированным местам, таким как небольшие острова.
Анна Лысенко