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17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Богач купил за 6,3 млн долларов остров, который видел только на видео

Покупатели и арендаторы по всему миру проявляют повышенный интерес к изолированным местам.

Частный остров Хорс у побережья Ирландии продан за 6,3 млн долларов анонимному покупателю, который видел свое новое приобретение только в видеотуре.

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Переговоры о продаже при этом длились в основном в соцсетях, сообщает CNN.

Остров площадью почти 64 га расположен к юго-западу от Ирландии. В XIX веке здесь добывали медь, но к 1960 году шахтеры покинули Хорс в поисках лучшей жизни.

Теперь на острове находятся особняк и несколько гостевых коттеджей с видом на Атлантический океан. Здесь же обустроены пирс, вертолетная площадка, тренажерный зал, теннисный корт и другие удобства.

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Брокеры и эксперты туристической индустрии заявили, что с марта в условиях пандемии потенциальные покупатели и арендаторы по всему миру проявляют повышенный интерес к изолированным местам, таким как небольшие острова.

Анна Лысенко

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