Мир ждет резкое падение рождаемости. В чем причина и чем это грозит?

Италию за тот же период ждет не менее резкое сокращение: с 61млн до 28 млн.
К 2100 году должно вдвое сократиться население 23 стран. Среди них, в частности, Испания, Португалия, Таиланд и Южная Корея.
Китай, самая многочисленная в мире нация, близок к попаданию в этот список. Эксперты предсказывают, что пика в 1,4 млрд человек он достигнет к 2024 году, затем начнется снижение, и к концу столетия китайцев будет 732 млн.
На первое место в мире по населению выйдет Индия.
В Соединенном Королевстве, согласно прогнозам, к 2063 году будет жить 75 млн человек. К 2100 году население Великобритании сократится на 4 млн. человек.
По словам профессора Мюррея, у него просто челюсть отвисла, когда он осознал, что означают все эти прогнозы.
Проблема носит глобальный характер. В 183 из 195 государств рождаемость находится ниже необходимого для воспроизведения уровня.
Если теперешняя тенденция продолжится, к 2100 году количество малышей в возрасте до пяти лет в мире сократится с нынешних 681 млн до 401 млн, а число тех, кому за 80, наоборот, вырастет с 141 млн до 866 млн.
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В чем проблема?
Казалось бы, немногочисленное человечество — это хорошо для нашей планеты и ее природы. Меньше выбросов двуокиси углерода, меньше лесов потребуется вырубать под распашку.
Все было бы неплохо, если бы не изменение возрастной структуры населения и его отрицательные последствия.
Кристофер Мюррей
один из авторов исследования
«Грядут огромные социальные сдвиги. Лично меня это волнует, потому что у меня восьмилетняя дочка, — говорит он. — Каким для нее станет мир будущего?».
«Надо позаботиться о мягкой посадке», — заключает профессор Мюррей.
Что делать?
Ряд государств, в том числе Великобритания, пока решают демографические проблемы с помощью иммиграции.
Но этот способ скоро перестанет работать, поскольку со снижением численности населения сталкиваются почти все.
На смену дискуссиям о том, стоит ли открывать границы, придет конкуренция за мигрантов, которых все больше будет не хватать.
Кристофер Мюррей
Некоторые страны пытаются стимулировать рождаемость продлением родительских отпусков по уходу за новорожденными, бесплатными детскими садами, денежными выплатами и расширением прав молодых матерей при приеме на работу. Но сложно сказать, насколько эти меры эффективны.
Швеция ценой огромных усилий смогла поднять показатель рождаемости с 1,7 до 1,9 ребенка на каждую женщину, но другие страны в этом не преуспели. В Сингапуре этот показатель остался на уровне 1,3.
«Я встречаю людей, которые смеются над нашими опасениями. Такого просто не может быть, говорят они. Если потребуется, женщины станут чаще рожать. Но на самом деле, если не найти какого-то решения, наш вид через несколько столетий просто вымрет», — бьет тревогу профессор Мюррей.
При этом авторы исследования не призывают вернуться в прошлое.
Сокращение численности населения, вероятно, станет одним из главных политических вопросов во многих странах, но оно не должно достигаться за счет репродуктивного здоровья женщин и их прав.
Стайн Волсет
профессор
«Если эти предсказания верны хотя бы наполовину, потребуется фундаментальное переосмысление мировой политики. Из вопроса выбора миграция сделается необходимостью. Процветание и упадок наций определит то, как будет распределяться в мире трудоспособное население», — считает профессор Ибрагим Абубакар из Университетского колледжа Лондона.