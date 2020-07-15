18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Школьница «отправила» брата в путешествие с помощью рисунков на асфальте
Девятилетний мальчик уже «побывал» в Москве, Лондоне, Сиднее и других интересных местах
14-летняя школьница Макэр Эверетт из американского городка Либертивилл во время карантина не стала сидеть сложа руки, а принялась за творчество. Ежедневно она рисует удивительные картины на асфальте, на которых изображены разные мировые достопримечательности или просто интересные места. Затем на фоне рисунка она фотографирует своего девятилетнего брата Кэмдена, который благодаря такой хитрости уже совершил кругосветное путешествие.
Рисовать на асфальте школьница начала в апреле и к настоящему моменту успела создать уже более 100 картин. Ежедневно она рисует по одному новому рисунку, который затем публикует в соцсетях. Кстати, несмотря на такой объем работы, останавливаться на достигнутом Макэр не собирается и уверяет, что ее фантазии хватит еще на несколько месяцев творчества, пишет Huffington Post.
Екатерина Гура