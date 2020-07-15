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19:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Самый богатый индиец обогнал Илона Маска

Состояние самого богатого человека Индии Мукеша Амбани превысило 71 миллиард долларов, он поднялся на восьмое место в списке миллиардеров мира, обогнав основателя Tesla Илона Маска. Об этом пишет Bloomberg.

Амбани стал единственным азиатским магнатом в рейтинге десяти самых богатых людей мира. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, теперь он уступает только Джеффу Безосу, Биллу Гейтсу, Бернару Арно, Марку Цукербергу, Стиву Балмеру, Уоррену Баффету и Ларри Пейджу.

С начала года Амбани увеличил свое состояние более чем на 12 миллиардов долларов.

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Это связано с ростом стоимости акций подконтрольного ему холдинга Reliance Industries. В конгломерат входят предприятия, занимающиеся энергетикой, нефтехимией, текстилем, природными ресурсами, розничной торговлей и телекоммуникациями по всей Индии.

Акции выросли более чем в два раза с марта, так как Reliance получил более 15 миллиардов долларов инвестиций от таких компаний, как Facebook и Silver Lake. Благодаря Амбани на Индию в этом году пришлось более 12 процентов проведенных сделок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что является самым высоким показателем с 1998 года.

Миллиардер попал в десятку богатейших людей мира после того, как разбогател на 3,9 миллиарда долларов за день. В июне Reliance Industries объявила о продаже 24,7 процента акций сервиса Jio, обеспечивающего 4G-связь, на сумму 15,2 миллиарда долларов.

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